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Когда некредитные финансовые организации должны платить страховые взносы

27.09.17 13:47
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Минфин в своем письме № 03-15-06/54843 от 25.08.2017 пояснил, что обязанность по уплате страховых взносов с суммы краткосрочных вознаграждений работникам возникает у некредитной финансовой организации при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений, то есть при фактическом (реальном) начислении этих выплачиваемых сумм.



Порядок бухучета вознаграждений работникам для некредитных финансовых организаций установлен Положением, утвержденным Банком России 04.09.2015 N 489-П.



К краткосрочным вознаграждениям работникам относятся оплата труда, включая компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты, оплата периодов отсутствия работника на работе (ежегодный оплачиваемый отпуск, временная нетрудоспособность и др.) и другие вознаграждения, в том числе в иной форме.



При признании обязательств по выплате краткосрочных вознаграждений работникам некредитной финансовой организацией одновременно признаются обязательства по оплате страховых взносов, которые возникают (возникнут) при фактическом исполнении обязательств по выплате вознаграждений работникам в соответствии с законодательством РФ.



При этом исчисленные для уплаты за календарный месяц страховые взносы должны быть уплачены в срок не позднее 15-го числа следующего календарного месяца вне зависимости от фактической выплаты вознаграждений.


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