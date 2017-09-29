Как нас всех финансово подкуют
Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее Стратегию повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы.
Документ подготовлен Минфином России. Стратегия определяет основные направления государственной политики в области повышения финансовой грамотности на среднесрочный период.
Цель Стратегии – создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как необходимого условия повышения уровня и качества жизни, в том числе за счёт использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества.
Стратегией, в частности, предусматриваются расширение охвата и качества финансового образования и информирования граждан в этой области, обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов, разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности граждан, в том числе в части информирования о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты, формирования социально ответственного поведения участников финансового рынка.
Стратегию планируется реализовать в два этапа.
На первом этапе (2017–2019 годы) будет разработан и реализован комплекс мер в рамках основных задач государственной политики в области повышения финансовой грамотности.
На втором этапе (2020–2023 годы) будет продолжено повышение уровня финансовой грамотности граждан в соответствии с целевыми показателями.