Клерк.Ру
 
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Как нас всех финансово подкуют

29.09.17 11:16
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Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее Стратегию повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы.

Документ подготовлен Минфином России. Стратегия определяет основные направления государственной политики в области повышения финансовой грамотности на среднесрочный период.

Цель Стратегии – создание основ для формирования финансово грамотного поведения граждан как необходимого условия повышения уровня и качества жизни, в том числе за счёт использования финансовых продуктов и услуг надлежащего качества.

Стратегией, в частности, предусматриваются расширение охвата и качества финансового образования и информирования граждан в этой области, обеспечение необходимой институциональной базы и методических ресурсов, разработка механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности граждан, в том числе в части информирования о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты, формирования социально ответственного поведения участников финансового рынка.

Стратегию планируется реализовать в два этапа.

На первом этапе (2017–2019 годы) будет разработан и реализован комплекс мер в рамках основных задач государственной политики в области повышения финансовой грамотности.

На втором этапе (2020–2023 годы) будет продолжено повышение уровня финансовой грамотности граждан в соответствии с целевыми показателями.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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