Возвращение налога на движимое имущество могут отложить на год

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Правительство одобрило законопроект, вносящий изменения в главу Налогового кодекса по налогу на имущество организаций.

Как известно, с 1 января 2018 года, движимое имущество будет облагаться налогом на имущество, если региональные законодатели не предусмотрят обратного. На сегодняшний день ни одного подобного регионального закона не принято. Таким образом, все организации в стране со следующего года опять начнут платить налог со всех основных средств (кроме ОС 1 и 2 группы). О том, что это отрицательным образом скажется на инвестициях в производство, неоднократно говорили специалисты. Минэкономразвития даже подготовило проект закона, освобождающий движимое имущество от налогообложения. Но против выступает Минфин.

На заседании Кабмина, прошедшем вчера, был одобрен законопроект, предусматривающий изменение срока передачи полномочий субъектам Федерации по установлению налоговой льготы по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества с 2018 года на 2019 год. Документ уже внесен на рассмотрение Госдумы.