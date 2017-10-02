УСН+ЕНВД. Что с пониженными страховыми взносами?

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Если основным видом экономической деятельности плательщика страховых взносов, совмещающего УСН и ЕНВД, является вид экономической деятельности, поименованный в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК, но по которому плательщик применяет ЕНВД, то у него отсутствует право на применение пониженных тарифов страховых взносов.

Такой вывод содержится в письме ФНС № БС-4-11/17465@ от 01.09.2017.

Указанная позиция также подтверждена Минфином в письме от 20.06.2017 N 03-15-07/38391, доведенном да территориальных налоговых органов письмом ФНС России от 28.06.2017 N БС-4-11/12448@.