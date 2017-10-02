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Сотрудники ссорятся между собой, а работодатель - крайний

02.10.17 13:23
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Читатель нашего форума обратился к клеркам за советом по вопросу регулирования взаимоотношений сотрудников внутри коллектива.

Дело в том, что один сотрудник оскорбил другого и последний за восстановлением справедливости обратился не к своему обидчику, а к работодателю.

Один сотрудник оскорбил другого сотрудника. Оскорбленный сотрудник написал работодателю письмо, в котором попросил "навести порядок".
По ТК, КоАП как должен действовать работодатель в данной ситуации? Есть ли какие-то законы, НПА, которые регулируют это?
- Аноним

Участники обсуждения подсказали, что в соответствии с ТК каждый работник должен соблюдать трудовую дисциплину, за нарушение которой можно вынести предупреждение. Если обиженного сотрудника это не удовлетворит, он может обратиться за защитой своих прав в полицию или суд.

Дать свой совет работодателю, вынужденному «разруливать» конфликт между сотрудниками, можно в теме форума «Сотрудник оскорбил сотрудника, действия работодателя».

А у вас в коллективе были подобные ситуации?

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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