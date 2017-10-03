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Налоговики Севастополя ищут тех, кто сдают жилье отдыхающим и не платит НДФЛ

03.10.17 10:45
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Налоговики Севастополя совместно с полицейскими провели рейдовые мероприятия с целью выявления граждан, получающих доходы в период курортного сезона, в том числе от сдачи в аренду жилых и не жилых помещений и уклоняющихся от декларирования полученных доходов и уплаты налогов.  

Рейды проводились по объектам общественного питания и торговли, расположенным в местах массового отдыха граждан, объектам морского транспорта, гостиницам и гостевым домам, сообщили в УФНС Севастополя.

Всего рабочей группой был проведен 31 рейд, по результатам которых дополнительно поставлено на учет в качестве потенциальных квартиросдатчиков 54 гражданина, составлено 9 протоколов на физлиц по ст. 14.1 КоАП РФ за занятие предпринимательской деятельностью без госрегистрации. Все материалы проверок направлены в суды.

Напомним, что доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества (квартиры, комнаты, дома) подлежат налогообложению НДФЛ на основании статьи 224 НК. Если гражданин, получает такие доходы, то необходимо представить в налоговую инспекцию по месту жительства налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим, в котором были получены доходы от сдачи жилья внаем.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения 55
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Аноним
 в следующий курортный сезон ценник на жилье подрастет на суммв налогов ))
Налоговики Севастополя ищут тех, кто сдают жилье отдыхающим и не платит НДФЛ
Клерк
mityai
Но Вам это не интересно, правда?  Мне интересны тенденции, цифры и статданные. Есть люди, ко...
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<b>Модератор</b>
Над.К
Аноним, эта информация о том, что обсуждают в форуме. Обсуждают бухгалтеры, заметим, значит ...
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<b>Модератор</b>
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Аноним, Вы писали:Принципы налогообложения были и остаются неизменными как до 1997 года, так и се...
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Аноним
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<b>Модератор</b>
Над.К
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