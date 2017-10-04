Молния! Чтобы работать главбухом, надо рассказать про свою недвижимость и соседей

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Какие вопросы могут задать потенциальному работнику бухгалтерии в организации, куда он приходит устраиваться на работу? Какое образование, где работали и сколько детей? Список, похоже, устарел. Теперь служба безопасности интересуется правом собственности на недвижимость.

В Красном уголке бухгалтера одна из подписчиц группы рассказала об общении со службой безопасности в филиале московской фирмы, куда она пришла устраиваться на работу. Первым делом у неё спросили кому принадлежит недвижимость по месту её прописки и сколько там комнат. Кроме того, потребовалось перечислить имена соседей и много другое.

Коллеги сильно удивились, и высказали предположение, что безопаснику нечем заняться и что он создает видимость работы. Но кто-то задумался и о другом — а не проверял ли он готовность работать «под статьей с конфискацией».

Впрочем, все сходятся в одном мнении —