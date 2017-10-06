Как можно было бы организовать нормальную передачу взносов

В чем главная ошибка налоговиков и фондов, которая привела к тому бардаку, что уже почти год творится с передачей взносов в ФНС?

Вчера мы написали о том, как налоговики оправдываются за нарисованные долги по взносам.

В Московской области был круглый стол с Общественной палатой, куда пришли налоговики. Видео тут.

Очень интересный комментарий оставил hub.

Почитайте, это интересно:

Если на сайте есть сотрудники ФНС и ПФР предлагаю Вам 2 варианта решения проблемы с остатками по СВ на 01.01.2017г.

1 Вариант.

Самый трудоёмкий — поголовная ручная сверка и корректировка переданных остатков между ПФР и ФНС в ручном режиме.



2 Вариант.

Работа только с теми страхователями кто не согласен с остатками по СВ на 01.01.2017г. Алгоритм работы следующий:

1. Страхователь обращается в свою ИФНС и пишет (можно по ТКС) заявление о несогласии с остатками по СВ на 01.01.2017г. Типовой бланк заявления можно разработать и утвердить. В заявлении обязательно должно быть указано как проинформировать страхователя о результатах рассмотрения заявления — письменно, по электронной почте, по ТКС.

2. Инспектор ФНС принимает и регистрирует заявление страхователя. Копия заявления с указанием ФИО инспектора ФНС, даты приёма и входящего номера выдается страхователю.

3. Инспектор ФНС в течении 1 рабочего дня готовит и направляет в ПФР запрос по системе межведомственного взаимодействия (время доставки не более 2 часов) об уточнении остатков по СВ по заявлению страхователя.

4. Сотрудник ПФР получает и регистрирует запрос из ФНС об уточнении остатков по заявлению страхователя. Кто и когда получил запрос, кто назначен ответственным за подготовку ответа ФНС по запросу.

5. Назначенный ответственный сотрудник ПФР в течении 3 рабочих дней (можно конечно и 1, так как там всего то надо открыть карточку страхователя и глянуть в неё) готовит ответ в ФНС на поступивший запрос об уточнении остатков СВ по страхователю на 01.01.2017г. В ответе должно быть указано обязательно, что по данным ПФР на 01.01.2017г. сальдо по СВ страхователя равно и сумма «плюс/минус».

6. Назначенный ответственный сотрудник ПФР формирует электронный файл с уточнение остатков и прикрепляет его к ответу в ФНС. Обязательно должно быть указано — кто, когда сформировал файл, как файл назывался.

7. Назначенный ответственный сотрудник ПФР отправляет ответ в ФНС по запросу об уточнении остатков СВ по страхователю с прикреплением файла корректировки. Фиксируется дата, время отправки, кто отправил и по какому запросу ФНС.

8. Сотрудник ФНС получает из ПФР ответ на запрос об уточнении остатков СВ по страхователю. Фиксируется дата, время и кто получил ответ.

9. Сотрудник ФНС в течении 1 рабочего дня после получения ответа из ПФР делает — загрузку полученного файла корректировки, после загрузки проверяет от корректировался остаток СВ или нет. Если остаток от корректировался делает соответствующую запись, что по результатам загрузки файла произведенного в такое-то время остаток исправился. Если остаток не от корректировался делает запись, что по результатам загрузки файла произведенного в такое-то время остаток не исправился, производит ручную корректировку и фиксирует дату, время ручной корректировки.

10. Сотрудник ФНС после обработки ответа ПФР готовит ответ страхователю. В ответе указывается результат обработки заявления. Здесь возможны варианты — 1) расхождений в остатках по СВ в данных ПФР и ФНС не обнаружено, 2) обнаружено расхождение в остатках по СВ в данных ПФР и ФНС, расхождение исправлено путем загрузки файла из ПФР с указанием наименования файла, даты создания и автора, 3) обнаружено расхождение в остатках по СВ в данных ПФР и ФНС, расхождение исправлено путем ручной корректировки с указанием ФИО, должности сотрудника ФНС выполнившего ручную корректировку.

11. Сотрудник ФНС отправляет страхователю ответ на его заявление о несогласии с остатками СВ на 01.01.2017г. с использованием способа указанного в заявлении с обязательным ответом ПФР на запрос ФНС по заявлению с указанием способа корректировки (автоматическая, ручная) или её отсутствии. Обязательно указывается кто и когда подготовил ответ.

Таким образом организуется 1 окно для решения проблемы с остатками СВ на 01.01.2017г., что упрощает жизнь страхователям (не нужно бегать между ПФР и ФНС), а так же ускоряется сам процесс исправления остатков СВ на 01.01.2017г. до 5 рабочих дней. Не будет необходимости проводить поголовную сверку, так как корректироваться (сверяться) будут только остатки по страхователям написавшим заявление, что снизит временные и трудовые затраты ФНС и ПФР.