Почему не стоит избегать вакансий кадровых агентств

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«Кадровым агентствам не доверяю и тратить на них время не хочу», — часто говорят соискатели и исключают в настройках поиска такие вакансии, оставляя лишь объявления прямых работодателей. Между тем с помощью кадрового агентства можно найти отличную работу. О том, почему не стоит избегать вакансий агентств, рассказывают эксперты Superjob.

Какие бывают агентства

Не все кадровые агентства одинаковы, так что для начала разберемся с терминами. Можно выделить три типа организаций, оказывающих посреднические услуги на рынке труда.

1. Рекрутинговые компании подбирают персонал для работодателей, а те платят им за закрытые вакансии. Трудоустройство для соискателей бесплатно. Вакансии на Superjoh2.ru чаще всего создают именно эти организации.

2. Агентства по трудоустройству помогают соискателям найти работу. Они дают рекомендации по составлению резюме, переводят его на иностранный язык, консультируют, подбирают подходящие вакансии. Однако, обращаясь в агентство по трудоустройству, вы должны быть готовы заключить договор и оплатить его работу. Целесообразность подобных вложений — дело сугубо индивидуальное. Большинство соискателей и сами могут составить эффективное резюме, воспользовавшись нашими рекомендациями.

В случае затруднений можно обратиться к экспертам Superjoh2.ru – наши специалисты из отдела по работе с соискателями бесплатно изучат ваше резюме и напишут конкретные рекомендации лично вам. Нужен ли вам перевод резюме на иностранный язык? Если вы претендуете на позицию, где владение английским — важная компетенция, значит, вы наверняка можете перевести свое CV самостоятельно. Совсем не сложно и найти на Superjoh2.ru подходящие вакансии.

Впрочем, бывает, что помощь специалисту действительно необходима — например, карьерная консультация. В таких случаях агентства по трудоустройству могут помочь.

3. Аутсорсинговые компании сами по себе являются работодателями. Они выполняют работу, которая для других предприятий является непрофильной: например, делают уборку офиса в банке или ведут бухгалтерию в IT-компании. Соответственно, аутсорсинговые компании берут к себе в штат специалистов, которые могут выполнять такого рода функции. За трудоустройство в этом случае платить не надо. Устраивает ли вас подобная форма трудоустройства, решать только вам.

Преимущества кадровых агентств

Итак, с терминами разобрались. Теперь о том, по каким причинам не стоит исключать из поиска вакансии кадровых агентств на Superjoh2.ru. Почему же кадровые агентства — это ваш партнер в поиске работы?

Уникальные вакансии

Несомненный плюс кадровых агентств, особенно первого и второго типов, — в наличии у них уникальных вакансий, информация о которых обычно не публикуется в открытых источниках. Это, как правило, позиции высококвалифицированных специалистов, топ- и мидл-менеджеров. Если вы ищете работу на этом уровне, то не стоит избегать сотрудничества с агентствами, сужая тем самым круг поисков. Многие работодатели не хотят публиковать такого рода вакансии, чтобы не афишировать размер вознаграждения или особенности функционала перед конкурентами.

Что касается узких специалистов, то их весьма результативно ищут агентства, специализирующиеся в конкретной сфере, — например, в медиа или в IT.

Впрочем, агентства занимаются и массовым подбором. Многие компании считают такой способ закрытия вакансий экономически выгодным. К тому же далеко не всем руководителям нравятся бесконечные потоки кандидатов и вечно занятые под собеседования переговорные в офисе.

Точное описание обязанностей

Вакансии от кадровых агентств составляются очень скрупулезно: публикации на «работных» сайтах предшествует подробная беседа с работодателем, выяснение всех нюансов функционала, условий труда, размера компенсации и состава компенсационного пакета. Такое описание позволяет максимально наглядно представить содержание будущей работы и условия.

Скамейка запасных

Кадровые агентства никогда не забудут о ценном или редком специалисте и не потеряют его резюме. Даже если в данный момент он по каким-то причинам не подошел на вакансию, весьма вероятно, что в будущем ему еще позвонят.

Если же вы претендуете на массовую позицию, то лучше не ждать милостей от рекрутеров, а самому писать им и посылать резюме.

Ценная информация

Рекрутер кадрового агентства может дать рекомендации по составлению резюме или проконсультировать относительно ситуации в вашем сегменте рынка труда. Причем не только на коммерческой основе, но и просто так, между делом.

Готовимся к собеседованию

Подготовка к собеседованию в кадровом агентстве немногим отличается от подготовки к обычному интервью. Внимательно прочитайте вакансию: если вы не соответствуете большинству требований, не стоит терять время. Отказ в трудоустройстве от агентства чаще всего носит категоричный характер и доказывать, что вы «тот самый» специалист, нет смысла.

Приготовьтесь к ожиданию: рассмотрение резюме в кадровом агентстве может занять больше времени, чем при взаимодействии с прямым работодателем. И дело не только в том, что рекрутеры работают одновременно с множеством вакансий, но и в банальном удлинении «цепочки»: ваш путь к работе оказывается на шаг длиннее. Кадровое агентство отбирает и предлагает работодателю несколько наиболее подходящих кандидатур, а окончательное решение о том, кто займет вакантное место, принимают в компании. С каждым из успешных соискателей проводится еще одно собеседование, на этот раз с потенциальным руководителем. Претендентам на руководящие должности может потребоваться еще и встреча, к примеру, с акционерами компании.

Доверяй, но проверяй

Прежде чем отдать вакансию кадровому агентству, работодатель проверяет его на добросовестность. Вас все еще мучают сомнения? Проверьте агентство самостоятельно: изучите отзывы в интернете, выясните, сколько лет оно работает на рынке труда. Уточните, платные или бесплатные услуги вам предлагают. Посмотрите на сайте, какие компании являются клиентами агентства: крупные и известные предприятия не прибегают к услугам неопытных специалистов.