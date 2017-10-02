Что делать бухгалтеру и кадровику, если выяснится, что сотруднику противопоказана его работа

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Поскольку идеально здоровых людей у нас, к сожалению, не очень много, периодически то один, то другой работник уходит на больничный. Но больничный больничному рознь, и у работника может быть выявлено заболевание, при котором он не может работать по своей должности. Прежде всего, это касается работы с тяжелыми условиями труда, но не только. Что делать работодателю, если работник не может трудиться на своем рабочем месте по состоянию здоровья, расскажем в статье.

Повод к действиям

Итак, узнать о том, что работнику противопоказана работа по его должности, работодатель может по результатам медицинского осмотра, проводимого в организации, если прохождение такого осмотра обязательно для работника (например, если он работает в тяжелых или опасных условиях труда), или же из медицинской справки, которую работник представляет самостоятельно.

Действия работодателя зависят от состояния здоровья работника. В одних случаях работник должен быть переведен на другую должность, а в других – уволен. Основываться здесь нужно на рекомендациях, приведенных в медицинском заключении. Обращаем ваше внимание, что таким документом может быть только медицинское заключение, а не простая справка и не листок нетрудоспособности.

Такое медицинское заключение выдается в порядке, установленном Приказом Минздравсоцразвития РФ от 02.05.2012 № 441[1] (далее – Приказ № 441). Заключения выдаются гражданам по результатам проведенных медицинских освидетельствований, медицинских

осмотров, диспансеризации, на основании решений, принятых врачебной комиссией, а также в иных случаях, когда законодательством РФ предусматривается наличие медицинского заключения.

Указанный порядок не применяется в случае, если законодательством РФ установлены иные порядок или форма выдачи медицинского заключения.

Для работодателя имеет значение часть медицинского заключения, содержащая выводы:

о наличии (отсутствии) у работника заболевания, факторов риска развития заболеваний;

о наличии медицинских показаний или медицинских противопоказаний для осуществления отдельных видов деятельности;

о соответствии состояния здоровья работника поручаемой ему работе.

Медицинские заключения могут оформляться:

– в произвольной форме (за исключением случаев, когда законодательством РФ установлены иной порядок выдачи справки или медицинского заключения либо другая форма справки или медицинского заключения) с проставлением штампа медицинской организации;

– на бланке медицинской организации (при наличии).

Заключения подписываются врачами-специалистами, участвующими в вынесении медицинского заключения, руководителем медицинской организации, заверяются личными печатями врачей-специалистов и печатью медицинской организации, в оттиске которой должно быть идентифицировано полное наименование медицинской организации, соответствующее наименованию, указанному в ее уставе. В случае вынесения медицинского заключения врачебной комиссией медицинской организации оно также подписывается членами и руководителем врачебной комиссии.

Если работнику установлена инвалидность, работодателю следует руководствоваться справкой, подтверждающей установление группы инвалидности и степень ограничения способности к трудовой деятельности, форма которой установлена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.11.2010 № 1031н, и индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, утвержденной Приказом Минтруда РФ от 31.07.2015 № 528н.

В качестве медицинского заключения также могут быть представлены:

– справки о результатах установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах по форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 20.10.2005 № 643[2];

– программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания в соответствии с Постановлением Минтруда РФ от 18.07.2001 № 56[3];

– медицинское заключение по результатам периодического мед­осмотра, что следует из совокупности положений абз. 7 п. 13, п. 31 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н.

Перевод на другую работу по медицинским показаниям

В силуработника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном законодательством порядке, работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у него работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. При этом необходимо запросить письменное согласие работника на перевод.

При этом переводиться работник может временно или постоянно, о чем должно быть указано в медицинском заключении.

Если работник готов к переводу, с ним заключается соответствующее соглашение. Пример соглашения приведен на стр. 62.

На основании соглашения издается соответствующий приказ, в котором указываются реквизиты соглашения, уведомления работодателя и медицинского заключения.

Дополнительное соглашение № 2

к трудовому договору от 05.07.2012 № 05/07

г. Н. Новгород 21 августа 2017 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная больница» (МБУЗ «Областная больница»), именуемое в дальнейшем Работодателем, в лице главного врача Р. С. Максимова, действующего на основании Устава, с одной стороны и Михаил Владимирович Мальцев, именуемый в дальнейшем Работником, с другой стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.

1. В соответствии с медицинским заключением (справка от 18.08.2017 серии МСЭ-2017 № 0003212454) Работник переводится с должности водителя на должность охранника 1‑го корпуса.

2. Работнику устанавливается должностной оклад в размере 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей в месяц.

3. Трудовая функция Работника закрепляется в должностной инструкции, утвержденной Приказом от 10.12.2012 № 15/И, которая является неотъемлемой частью настоящего соглашения.

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, сохраняют действие условия трудового договора.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью трудового договора от 05.07.2012 № 05/07, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Работодателя, а другой передается Работнику.

Работодатель: Работник:

МБУЗ «Областная больница»

Главный врач

Максимов / Р. С. Максимов / Мальцев / М. В. Мальцев /

Запись о постоянном переводе вносится в трудовую книжку и личную карточку работника.

При переводе работника на другую должность его необходимо ознакомить с должностной инструкцией и другими локальными актами, которые распространяются на эту должность.

Если работник по медицинским показаниям переводится на нижеоплачиваемую работу, за ним сохраняется средний заработок по прежней работе в течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, – до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника (ст. 182 ТК РФ).

Если работник отказывается от перевода, дальнейшие действия работодателя зависят от срока перевода.

Так, если работник в соответствии с медицинским заключением нуждается во временном переводе на срок до четырех месяцев, работодатель обязан отстранить его от работы с сохранением места работы (должности).

Аналогичные действия следует совершить в случае отсутствия в учреждении вакантных должностей.

Если же работник нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или постоянном переводе, при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Основание для увольнения в трудовой книжке будет выглядеть следующим образом: «Трудовой договор прекращен в связи с отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением (либо отсутствием у работодателя соответствующей работы)».

Некоторые исключения при переводе установлены для руководителей организаций (филиалов, представительств или иных обособленных (структурных) подразделений), их заместителей и главных бухгалтеров. Так, при наличии оснований для временного или постоянного перевода и при отказе в таком переводе данные лица с их письменного согласия могут быть отстранены от работы на срок, определяемый соглашением сторон. В период отстранения от работы заработная плата указанным работникам также не начисляется.

Медицинские противопоказания для беременных

Отдельно от остальных работников в Трудовом кодексе отмечены беременные и женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет.

В силу ст. 254 ТК РФ беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней работе.

Например, согласно п. 13.2 СанПиН 2.2.2/2.4.1340‑03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 30.05.2003, женщины со времени установления беременности переводятся на работу, не связанную с использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более трех часов за рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, предусмотренных санитарными правилами.

Для осуществления перевода работница должна представить врачебное заключение о переводе беременной на другую работу по форме 084/у, утвержденной. Указанный приказ в настоящее время уже не действует, однако всообщается, что после отмены данного нормативного акта новые образцы форм изданы не были. В связи с этим учреждения здравоохранения по рекомендации Минздравсоцразвития используют в своей работе для учета деятельности бланки, утвержденные

При этом, как заметил Роструд, это может быть как заключение по форме 084/у, так и врачебное заключение в произвольном виде, содержащее, в частности, подписи руководителя медицинской организации, врачей-специалистов, участвовавших в вынесении медзаключения, их личные печати в соответствии с Приказом № 441.

Если с момента представления беременной заключения и заявления у работодателя нет подходящих должностей, до предоставления другой работы, исключающей воздействие неблагоприятных производственных факторов, ее следует освободить от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя. Освобождение от работы осуществляется согласно приказу работодателя.

При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских организациях за беременными женщинами также сохраняется средний заработок по месту работы.

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет.

Под невозможностью выполнения прежней работы женщиной, имеющей ребенка в возрасте до полутора лет, следует понимать случаи, когда такая работа несовместима с кормлением ребенка и надлежащим уходом за ним, а также с определенным видом режима рабочего времени, разъездным характером работы, удаленностью места жительства от места работы и т. п. (абз. 3 п. 22 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» (далее – Постановление № 1)).

Если женщина переводится на нижеоплачиваемую работу, работодатель обязан сохранить за ней средний заработок по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет ().

Увольнение по медицинским показаниям

предусмотрено, что трудовой договор подлежит прекращению в случае признания работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном

Полностью неспособными к трудовой деятельности, как правило, являются лица, признанные инвалидами, причем те, кому установлена 3-я степень выраженности ограничения способности к трудовой деятельности – невозможность (противопоказанность) осуществления трудовой деятельности в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма (абз. 4 пп. «ж» п. 6 Классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденных Приказом Минтруда РФ от 17.12.2015 № 1024н).

Итак, если согласно программе реабилитации инвалида установлено, что работнику противопоказана любая трудовая деятельность, такого работника придется уволить. Для этого работодатель издает приказ о прекращении трудового договора по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Никаких других документов (уведомления, согласия, заявления работника) составлять не нужно.

На основании приказа следует внести записи в трудовую книжку и личную карточку. Работнику, который признан полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, помимо расчета в последний день работы выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК РФ).

Если сотрудник скрыл свое заболевание

Перечень документов, предоставляемых при трудоустройстве, приведен в. Согласно этой статье требовать от работника другие документы работодатель не вправе.

Так, медицинские справки или заключения могут быть затребованы только в случаях, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами. Это, в частности, касается:

– лиц, не достигших возраста 18 лет (ст. 69 ТК РФ);

– работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта (ст. 213, 238 ТК РФ, Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), утвержденный Приказом Минздравсоцразвития РФ № 302н (далее – Перечень)).

Согласно Перечню к противопоказаниям для лиц, занятых на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда, относятся такие заболевания, как эпилепсия, психические заболевания, алкоголизм, токсикомания, наркомания, болезни эндокринной системы и др.

Работник не обязан сообщать о своих заболеваниях или наличии инвалидности. Поэтому если в процессе трудовой деятельности выяснится, что работа, на которую был принят работник, ему противопоказана, то его следует уволить по– за нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы.

Если работник не знал о наличии у него на момент приема на работу противопоказаний и данный факт был выявлен в результате прохождения периодического медосмотра, он увольняется по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, – по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ (признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением).

Обратите внимание Если противопоказания к выполнению работы при трудоустройстве не заметил кадровый работник, прежде чем уволить работника, ему нужно предложить перевод на другую должность, а при увольнении – выплатить выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Если же работник скрыл эту информацию, ни перевод, ни выходное пособие ему не полагаются.

Также обратите внимание, что основанием для увольнения в данном случае должно быть медицинское заключение, выданное в порядке, установленном

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Итак, если работник представил медицинское заключение, полученное в порядке, установленном законодательством, его нужно перевести временно или постоянно на другую работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. Если же работник отказывается от перевода или у работодателя отсутствует вакантная должность, работник либо отстраняется от работы (в случае временного ухудшения здоровья), либо увольняется (если ухудшение здоровья уже необратимо). При этом законодательством не запрещено оставить работника на прежней должности, исключив вредный фактор, наличие которого исключает возможность исполнения трудовых обязанностей по этой должности. В таком случае придется внести изменения не только в трудовой договор, но и в должностную инструкцию работника.

Также отметим, что перед тем, как увольнять работника по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, необходимо удостовериться, что медицинское заключение содержит противопоказания именно к той работе, которую работник выполняет, что должно быть подтверждено должностной инструкцией или иным документом, и что заключение содержит конкретные рекомендации о временном или постоянном переводе на другую работу. Если такие рекомендации отсутствуют, нет оснований для совершения действий со стороны работодателя, пока это заключение не будет дополнено соответствующими рекомендациями медицинской организации.