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От выдачи мыла до профстандарта: что надо знать об охране труда и штрафах до 150 тыс за сотрудника

05.10.17 07:50
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Самый сложный и рисковый вопрос в трудовом законодательстве

Какой вопрос в сфере трудового законодательства самый сложный и болезненный для предприятия. Ответ очевиден – почти все скажут: «охрана труда».

До сих по многие компании, особенно, офисные считают охрану труда избыточным требованием и не понимают до конца, что и как надо реализовывать. С другой стороны, именно в этой сфере бизнес несет самые большие риски. Штраф может достигать 150 тыс. за одного сотрудника, а в судах полно дел после предписаний Инспекции труда.

А в этом году в HR-среде уже стала легендой одна из реальных историй. По результатам проверки ГИТ выписала крупной FMCG-компании (товары широкого потребления) за нарушения в охране труда штраф в размере свыше 40 млн. рублей, что поставило ее на грань выживания.

Да, кадровый специалист может не ведать всех нюансов охраны труда, ведь в организации должен быть соответствующий сотрудник. Но только полное соблюдение всех норм и требований сведет к нулю серьезные риски, а для этого надо не только знать X раздел Трудового кодекса РФ (раздел об охране труда), но и уметь его применять.

Сотрудник по охране труда

Прежде всего, надо помнить о наличии соответствующего сотрудника. Ст. 217 ТК РФ гласит, что в компании со штатом свыше 50 человек должен быть отдел или специалист по охране труда.

В организациях меньше эти обязанности может исполнять другой работник.

При этом надо помнить, что должность в штатном расписании будет звучать именно «специалист по охране труда». Именно этого требует соответствующий профессиональный стандарт, который стал обязательным в июле 2016 года.

И речь здесь идет отнюдь не о производственных предприятиях, где охрана труда в большинстве случае налажена и работает, а об офисных предприятиях.

В офисах, как это может показаться ни удивительным, охрана труда также должна быть. К тому же у этого сотрудника должна быть и определенная квалификация. Ее надо соблюдать при приеме человека.

Что делать, если специалист у вас уже работает, и он не подходит под требования? Один из вариантов – направить его на допобучение и переподготовку.

Инструктажи

Отдельный блок вопросов касается инструктажей. Мало кто представляет, какой объем работы скрывает это понятие.

Вводный, первичный, повторный, внеплановый инструктаж, стажировка на рабочем месте, обучение по охране труда и оказанию первой доврачебной помощи, инструктаж по электробезопасности – далеко не весь список регулярной работы. Причем занимает она не львиную долю.

Охрана труда – это не просто инструктаж: каждое действие надо оформлять документом и знакомить сотрудника под роспись.

Именно с этим, как правило, и возникают проблемы: у компаний просто не хватает ресурсов сделать все своевременно и полностью.

В нашей практике не было ни одного случая, чтобы при аудите у нового клиента мы увидели 100% подписей.

Вроде бы ознакомлены все сотрудники, но, проверяя документы дальше, мы видим, что один из сотрудников в день инструктажа был на больничном, другой – в командировке и т.д. ГИТ легко это увидит и штраф обеспечен.

Именно поэтому нередко работодатели отдают охрану труда в аутсорсинг.

Спецоценка условий труда

Свои проблемы и со специальной оценкой условий труда.

Отнюдь не все работодатели знают, как ее проводить. Между прочим, ее порядок регулируется Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

Многие думают, что СОУТ заканчивается итоговым отчетом, но это не так.

Ознакомлены ли сотрудники с условиями труда под роспись и опубликованы ли результаты спецоценки на корпоративном сайте? А требований здесь много больше.

Но когда знаешь правила, знаешь и возможности: например, классический вопрос к нашим экспертам – какие преимущества дает внедрение дистанционного труда?

Медосмотры и СИЗ

Но самыми, пожалуй, сложными являются проведение медицинских осмотров, выдача средств индивидуальной защиты (СИЗ) и выдачи смывающих и обезвреживающих средств.

Последний, кстати, среди HR известен как «закон о мыле», который обязывает обеспечивать смывающими средствами почти всех работников, даже в офисе.

Так, в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011 медосмотры обязаны проходить отдельные сотрудники, в том числе: водители, уборщицы, сотрудники, выполняющие работы в вредных и опасных условиях и другие.

Но вопросов здесь действительно много, и судебная практика зачастую «подливает масла в огонь».

Инспекторы ГИТ активно пытаются признавать водителями менеджеров, использующих корпоративные автомобили. Причем речь идет не о водителе как профессии, а о сотрудниках, которые используют служебный транспорт, чтобы добраться до офиса или клиента.

База подобных кейсов в нашей практике регулярно пополняется, а, чтобы отстоять свою правоту, нужно не только знать закон, но и суметь доказать, что, допустим, ваш менеджер – это не водитель.

Несчастные случаи

И, конечно, ни в коем случае нельзя забывать о такой стороне охраны труда как несчастные случаи. Увы, иногда они происходят, и их обязательно надо расследовать правильно. Только при соблюдении всех норм охраны труда бизнес работодатель будет спокоен, а сотрудник уверен и защищен. Причем не только своим предприятием, но и государством.

Не все знают, что компания может вернуть из ФСС до 20% от суммы страховых взносов и проводить за счет средств Фонда мероприятия по охране труда, а государство при несчастном случае выплатит компенсацию сотрудники или его родственникам.

Размер затрат на охрану труда

И в завершении отметим еще один момент, на который инспекторы пока еще не обращают пристального внимания. Затраты на охрану труда должны быть не менее 0,2% от общих расходов на производство продукции, работ или услуг компании.

Но наша интуиция показывает, что к этой теме скоро вернутся. Так было со многими вопросами, о которых мы говорили заранее: выдача мыла, индексация зарплаты, менеджеры, которых хотят признать водителями, начисление премий и др. Безусловно, у ответственных работодателей расходы намного больше указанных 0,2, но надо быть готовым подтвердить это документально. 

Стань экспертом
Елена Кожемякина

управляющий партнер юридической фирмы BLS

Специально для Клерк.Ру

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