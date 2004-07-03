Семь ошибок в резюме юриста, которые мешают найти работу
Из-за каких ошибок соискателей работодатели часто отправляют резюме юристов в корзину. Чего не стоит делать, если вы ищете работу юриста?
Языковые ошибки
Следите за грамматикой, пунктуацией и орфографией.
Особенно режет глаз, когда юрист с высшим образованием пишет «договора». Конечно, этот пункт важен для всех специалистов. Но в резюме юриста это особо бросается в глаза, так как от данных сотрудников ждут внимательности к деталям.
Ведь именно юрист будет нести ответственность за составление договоров и других правовых документов компании.
Плохое знание английского
Увидев слово «jurist» вместо «lawyer», работодатель наверняка отправит ваше резюме прямиком в мусорное ведро.
Если ваш уровень знания английского оставляет желать лучшего, пишите по-русски.
Слишком длинное резюме
В резюме юриста должна прослеживаться структурированность и системность. Стандартный объем резюме – 2-3 листа А4.
Я очень часто встречаю резюме на 10 листах и более. Приходится давать рекомендации кандидатам сократить описание опыта первых мест работы, оптимизировать информацию, оставить самое важное и значимое.
Также я рекомендую избегать сплошных текстов, они тяжело читаются и воспринимаются.
Неструктурированный текст
Разбивайте текст на небольшие абзацы, используйте буллеты для выделения важных и основных моментов. Иногда я встречаю в резюме юристов только название позиций и внизу большой текст, описывающий все обязанности разом. Так делать не стоит. Лучше описывать обязанности к каждому отдельному месту работы, с учетом всех вышеперечисленных рекомендаций по объемам и форматированию.
Оформление резюме действительно важно для юриста. Ведь работодатель, который смотрит на ваше резюме, может решить, что юрист, который не может грамотно и структурированно отразить опыт в резюме, не сможет и систематизировать работу в компании.
Нет информации о результатах
Еще одна ошибка, которую я встречаю в резюме юристов, – это отражение в резюме только обязанностей. А ведь работодателю так важно видеть и понимать результат работы юриста. Например, если юрист пишет про судебную деятельность, то потенциального работодателя будет интересовать, чем закончилось то или иное дело, – был выигран суд или нет. Многие пишут в резюме «есть опыт работы с трудовыми кейсами».
В таком случае хочется понимать, какой был кейс и какого итога по нему добился юрист. Поэтому, если в вашей практике есть яркие и положительные примеры решения тех или иных проблем, не стесняясь, опишите их.
Слишком много профессиональной лексики
Еще один пункт, который может стать препятствием к приглашению на интервью в компанию, – это обширное использование узкоспециализированной профессиональной лексики. Скорее всего, ваше резюме попадет вначале не к юристу, а в отдел по подбору персонала. Вполне вероятно, что рекрутер, который будет рассматривать вашу кандидатуру, не владеет этой терминологией и в целом далек от юриспруденции.
Это не значит, что нельзя использовать профессиональные термины вообще, просто старайтесь употреблять их умеренно. Также можно кратко пояснять какой-то профессиональный термин, чтобы у рекрутера было понимание того, о чем вы пишете в разделе «опыт».
Неуместные никнеймы
Порой в резюме серьезного юриста с многолетним опытом встречается смешное имя почты или логин в скайпе. Конечно, все мы живые люди и у большинства есть чувство юмора. Но пока потенциальный работодатель незнаком с вами и не знает о всех ваших плюсах и достоинствах, лучше снизить риск отказа от приглашения на интервью по этому критерию.
Рекомендую для рабочих вопросов завести почту и логин с официальным адресом/именем.