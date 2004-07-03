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Семь ошибок в резюме юриста, которые мешают найти работу

30.06.17 09:24

Из-за каких ошибок соискателей работодатели часто отправляют резюме юристов в корзину. Чего не стоит делать, если вы ищете работу юриста?

Языковые ошибки

Следите за грамматикой, пунктуацией и орфографией.

Особенно режет глаз, когда юрист с высшим образованием пишет «договора». Конечно, этот пункт важен для всех специалистов. Но в резюме юриста это особо бросается в глаза, так как от данных сотрудников ждут внимательности к деталям.

Ведь именно юрист будет нести ответственность за составление договоров и других правовых документов компании.

Плохое знание английского

Увидев слово «jurist» вместо «lawyer», работодатель наверняка отправит ваше резюме прямиком в мусорное ведро.

Если ваш уровень знания английского оставляет желать лучшего, пишите по-русски. 

Слишком длинное резюме

В резюме юриста должна прослеживаться структурированность и системность. Стандартный объем резюме – 2-3 листа А4.

Я очень часто встречаю резюме на 10 листах и более. Приходится давать рекомендации кандидатам сократить описание опыта первых мест работы, оптимизировать информацию, оставить самое важное и значимое.

Также я рекомендую избегать сплошных текстов, они тяжело читаются и воспринимаются. 

Неструктурированный текст

Разбивайте текст на небольшие абзацы, используйте буллеты для выделения важных и основных моментов. Иногда я встречаю в резюме юристов только название позиций и внизу большой текст, описывающий все обязанности разом. Так делать не стоит. Лучше описывать обязанности к каждому отдельному месту работы, с учетом всех вышеперечисленных рекомендаций по объемам и форматированию.

Оформление резюме действительно важно для юриста. Ведь работодатель, который смотрит на ваше резюме, может решить, что юрист, который не может грамотно и структурированно отразить опыт в резюме, не сможет и систематизировать работу в компании.

Нет информации о результатах

Еще одна ошибка, которую я встречаю в резюме юристов, – это отражение в резюме только обязанностей. А ведь работодателю так важно видеть и понимать результат работы юриста. Например, если юрист пишет про судебную деятельность, то потенциального работодателя будет интересовать, чем закончилось то или иное дело, – был выигран суд или нет. Многие пишут в резюме «есть опыт работы с трудовыми кейсами».

В таком случае хочется понимать, какой был кейс и какого итога по нему добился юрист. Поэтому, если в вашей практике есть яркие и положительные примеры решения тех или иных проблем, не стесняясь, опишите их.

Слишком много профессиональной лексики

Еще один пункт, который может стать препятствием к приглашению на интервью в компанию, – это обширное использование узкоспециализированной профессиональной лексики. Скорее всего, ваше резюме попадет вначале не к юристу, а в отдел по подбору персонала. Вполне вероятно, что рекрутер, который будет рассматривать вашу кандидатуру, не владеет этой терминологией и в целом далек от юриспруденции.

Это не значит, что нельзя использовать профессиональные термины вообще, просто старайтесь употреблять их умеренно. Также можно кратко пояснять какой-то профессиональный термин, чтобы у рекрутера было понимание того, о чем вы пишете в разделе «опыт».

Неуместные никнеймы

Порой в резюме серьезного юриста с многолетним опытом встречается смешное имя почты или логин в скайпе. Конечно, все мы живые люди и у большинства есть чувство юмора. Но пока потенциальный работодатель незнаком с вами и не знает о всех ваших плюсах и достоинствах, лучше снизить риск отказа от приглашения на интервью по этому критерию.

Рекомендую для рабочих вопросов завести почту и логин с официальным адресом/именем.

Стань экспертом
Мария Хандрос

руководитель практики Legal, HR, Office Support рекрутинговой компании Hays

Специально для Клерк.Ру

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Мнения
 
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1 мнение
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Аноним
, Москва
Пункты 3 и 4 поддерживаю. Знание английского, нужно только для международных дел, очень мало кто ими занимается. Если hr использовал другие пункты для подбора, то жаль работодателя. 
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