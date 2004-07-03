Семь ошибок в резюме юриста, которые мешают найти работу

Из-за каких ошибок соискателей работодатели часто отправляют резюме юристов в корзину. Чего не стоит делать, если вы ищете работу юриста?

Языковые ошибки Следите за грамматикой, пунктуацией и орфографией. Особенно режет глаз, когда юрист с высшим образованием пишет «договора». Конечно, этот пункт важен для всех специалистов. Но в резюме юриста это особо бросается в глаза, так как от данных сотрудников ждут внимательности к деталям. Ведь именно юрист будет нести ответственность за составление договоров и других правовых документов компании.

Плохое знание английского Увидев слово «jurist» вместо «lawyer», работодатель наверняка отправит ваше резюме прямиком в мусорное ведро. Если ваш уровень знания английского оставляет желать лучшего, пишите по-русски.

Слишком длинное резюме В резюме юриста должна прослеживаться структурированность и системность. Стандартный объем резюме – 2-3 листа А4. Я очень часто встречаю резюме на 10 листах и более. Приходится давать рекомендации кандидатам сократить описание опыта первых мест работы, оптимизировать информацию, оставить самое важное и значимое. Также я рекомендую избегать сплошных текстов, они тяжело читаются и воспринимаются.

Неструктурированный текст Разбивайте текст на небольшие абзацы, используйте буллеты для выделения важных и основных моментов. Иногда я встречаю в резюме юристов только название позиций и внизу большой текст, описывающий все обязанности разом. Так делать не стоит. Лучше описывать обязанности к каждому отдельному месту работы, с учетом всех вышеперечисленных рекомендаций по объемам и форматированию. Оформление резюме действительно важно для юриста. Ведь работодатель, который смотрит на ваше резюме, может решить, что юрист, который не может грамотно и структурированно отразить опыт в резюме, не сможет и систематизировать работу в компании.

Нет информации о результатах Еще одна ошибка, которую я встречаю в резюме юристов, – это отражение в резюме только обязанностей. А ведь работодателю так важно видеть и понимать результат работы юриста. Например, если юрист пишет про судебную деятельность, то потенциального работодателя будет интересовать, чем закончилось то или иное дело, – был выигран суд или нет. Многие пишут в резюме «есть опыт работы с трудовыми кейсами». В таком случае хочется понимать, какой был кейс и какого итога по нему добился юрист. Поэтому, если в вашей практике есть яркие и положительные примеры решения тех или иных проблем, не стесняясь, опишите их.

Слишком много профессиональной лексики Еще один пункт, который может стать препятствием к приглашению на интервью в компанию, – это обширное использование узкоспециализированной профессиональной лексики. Скорее всего, ваше резюме попадет вначале не к юристу, а в отдел по подбору персонала. Вполне вероятно, что рекрутер, который будет рассматривать вашу кандидатуру, не владеет этой терминологией и в целом далек от юриспруденции. Это не значит, что нельзя использовать профессиональные термины вообще, просто старайтесь употреблять их умеренно. Также можно кратко пояснять какой-то профессиональный термин, чтобы у рекрутера было понимание того, о чем вы пишете в разделе «опыт».