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Гендиректор и главбух вместе пошли под суд за уклонение от уплаты НДС

20.01.17 15:58
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Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора компании и главного бухгалтера, а также жителя Перми. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), ч.5 ст.33, ч.2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), ч.5 ст.33, ч.4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, директор и главбух в период с 2012 года 2014 год совершили уклонение от уплаты НДС в размере более 19,5 млн рублей, сообщает Генпрокуратура.

Реализуя свой умысел, они включали в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы заключенных договорах с различными организациями и наличии между ними товарно-денежных отношений, дающих основания для уменьшения размеров соответствующих налогов. При этом третий обвиняемый по данному уголовному занимался организацией таких «фирм-однодневок», создавал и регистрировал их по всей территории Пермского края. Через фирмы впоследствии и обналичивались денежные средства промышленного предприятия.

Кроме того, указанные граждане предоставляя в налоговые органы фиктивные документы, незаконно получили денежные средства в сумме более 4 млн рублей, в качестве возмещения НДС.

Материалы дела после вручения копий обвинительного заключения будут направлены прокуратурой края в суд для рассмотрения по существу.

В целях обеспечения гражданского иска, заявленного налоговыми органами, на недвижимое имущество обвиняемых наложен арест.

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