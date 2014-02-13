Клерк.Ру
 

Сенатор выступила против идеи искать должников по алиментам не более года

09.02.17 12:27
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Предложение Минюста разрешить судебным приставам прекращать искать должников-алиментщиков, если они не дали результата за год поисков, "в корне неверное" и не соответствует идее социальной и защитной роли государства, убеждена член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Афанасьева.

Вчера, на портале проектов НПА появился проект закона разрешающий судебным приставам закрывать исполнительные производства об алиментах в случае, если год поисков должника не дал результатов.

"Эта постановка вопроса в корне неверная, я категорически против такой инициативы. Надеюсь, и мои коллеги не поддержат ее ", — заявила Афанасьева РИА Новости.

Как отметила сенатор, отказываясь защищать интересы одной из самых уязвимых категорий населения — матерей-одиночек — государство тем самым отказывается от своих функций социальных гарантий и правозащитных функций, что в корне противоречит конституции. Такое решение не только облегчает жизнь лицам, совершившим преступление, но и является "абсолютно негуманным" по отношению к детям, подчеркнула она.

"Меня поражает, что вводится ограничение по сроку давности розысков должника именно в отношении алиментов, тогда как по банковским кредитам должника могут искать вечно, буквально десятилетиями. Однако, в отличие от банков, у матерей-одиночек нет возможности обеспечивать розыск супруга", — заявила Афанасьева.

Однако по утверждениям пресс-службы вице-премьера Ольги Голодец, механизм, разработанный Минюстом, позволит детям-сиротам, родители которых пропали, но не признаны умершими, получить пенсию по потере кормильца. после того, как год прошел, а меры исчерпаны, законный представитель несовершеннолетнего обращается в суд, получает решение о признании родителей безвестно отсутствующими, что ведет к назначению пенсии по потере кормильца.

"Годовой срок надо рассматривать не сам по себе, а исключительно в увязке с формулировкой "все возможные меры по обнаружению места нахождения исчерпаны", - заявил представитель пресс-службы агентству РИА Новости.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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