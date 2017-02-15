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Бывшего вице-премьера Крыма арестовали за получение взятки в размере 27 млн рублей

15.02.17 15:59
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Следственными органами Республики Крым возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя совета министров Республики Крым.Об этом сообщается на сайте СКР. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в особо крупном размере). В настоящее время подозреваемый задержан.

По данным следствия, с августа по декабрь 2016 года подозреваемый получил через посредника часть от ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей за способствование им в силу должностного положения выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта.

Фамилия подозреваемого в сообщении СКР не называется, однако СМИ уже выяснили, что речь идет об Олеге Казурине. Он был уволен со своего поста в конце декабря за систематического невыполнения им поручений и государственных задач.

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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