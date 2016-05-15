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За нарушения при создании и использовании электронных цифровых подписей будут штрафовать

24.04.17 15:29

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении административной ответственности за нарушения правил по созданию (замене), использованию и выдаче ключа простой электронной подписи.

Ответственность предлагается распространить на органы и организации, имеющие в соответствии с законодательством право создания, использования и выдачи ключа электронной подписи.

Предусматривается ответственность за:

  • нарушение конфиденциальности ключа простой электронной подписи;
  • невыполнение требования по установлению личности заявителя при выдаче ключа простой электронной подписи;
  • выдачу ключа простой электронной подписи без получения от заявителя соответствующего заявления;
  • внесение в ЕСИА заведомо ложных сведений;
  • взимание платы за создание (замену) и выдачу ключа простой электронной подписи;
  • создание (замену) и (или) выдачу ключа не уполномоченным на это лицом.

Также предлагается установить административную ответственность за нарушение Правил обеспечения доступа пользователей к информации, размещённой в государственных и муниципальных информационных системах, доступ к которой осуществляется с использованием ЕСИА, а также за нарушение процесса её функционирования или подключённых к ней информационных систем.

Штрафные санкции юридических лиц будут достигать 300 тыс. рублей. Именно такая максимальная сумма штрафа предусматривается за взимание операторами выдачи ключа платы за создание (замену) и выдачу ключа простой электронной подписи.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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