Исключение из ЕГРЮЛ фирмы с непогашенными долгами приведет к проблемам у учредителей и директора

Учредителям и руководителям недействующих юридических лиц следует знать, что если их фирма будет признана недействующей и исключена из реестра при наличии задолженности в бюджет, признанной безнадежной к взысканию, в соответствии с п.п. «ф» п. 1 ст. 23 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», они в течение трех лет не смогут выступать учредителями и руководителями других организаций. Об этом напоминает Управление ФНС по Орловской области.



Заинтересованным лицам предоставлена возможность самостоятельно в режиме онлайн получить информацию о начале процедуры исключения юридического лица из ЕГРЮЛ на сайте ФНС России в разделе «Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр. лиц из ЕГРЮЛ» сервиса «Проверь себя и контрагента».



Законодательством установлено, что лица, чьи законные интересы затрагиваются в связи с исключением из ЕГРЮЛ, в срок не позднее трех месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении, могут представить в регистрирующий орган соответствующее заявление в произвольной форме. При поступлении такого заявления юридическое лицо не подлежит исключению из ЕГРЮЛ в административном порядке.