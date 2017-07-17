Прокуратура через суд обязала ФСС выплатить пособия сотруднице неработающего ООО

В Свердловской области сотрудница коммерческой компании, отчаявшись получить положенные ей пособия в связи с беременностью и родами, обратилась в Прокуратуру и суд.

Суд Екатеринбурга в сентябре 2015 года удовлетворил исковые требования заявительницы, взыскав с работодателя в ее пользу задолженность по выплате листов временной нетрудоспособности в размере свыше 157 тыс. рублей, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женской консультации в ранние сроки беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составила свыше 12,4 тыс. рублей.

Между тем в ходе проведения надзорных мероприятий прокуратура установила факт невыплаты полагающегося заявительнице пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Установлено, что фактически работодатель деятельность не осуществляет, денежные средства на счетах в банках отсутствуют.

В соответствии с федеральным законодательством, в случае прекращения деятельности работодателя или в случае невозможности выплатить пособие по беременности и родам в связи с недостаточностью денежных средств на счете, назначение и выплата полагающихся пособий осуществляются территориальных органом ФСС.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском к компании о признании бездействия работодателя по невыплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет незаконным, взыскании компенсации морального вреда. Также заявлены требования к ФСС о взыскании задолженности по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в сумме около 150 тыс. рублей.

Суд первой инстанции требования прокурора удовлетворил.

С работодателя в пользу женщины взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тыс. рублей, а также денежная компенсация в размере 1,4 тыс. рублей за нарушение срока выплаты пособия. С филиала ФСС – сумма задолженности по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком в размере около 150 тыс. рублей.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ФСС обжаловал его в суде апелляционной инстанции, однако и там проиграл.

Решение суда вступило в законную силу, сообщает Генпрокуратура.