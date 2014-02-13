Клерк.Ру
 

Фото Бориса Карлова. Кублог

Данные о покупках с кассовых аппаратов будут продаваться всем желающим

11.02.17 01:13
Просмотров: 

В контексте вступления силу закона, подразумевающего онлайн-взаимодействие магазинных касс с ФНС, операторы передачи этих данных смогут проводить их обезличенную аналитику, которая сможет стать коммерческим продуктом. Один из операторов уже поделился планами на этот счет.

Возникновение нового рынка ИТ-аналитики

Операторы фискальных данных, которые по вступившему в силу с 1 февраля 2017 г. закону начали заниматься сбором, хранением и передачей в онлайн-режиме данных с контрольно-кассовой техники в налоговую службу (ФНС), смогут эти данные анализировать и продавать. Четкие планы в этом отношении есть у компании «Платформа ОФД» — одного из пяти лицензированных операторов в России. Более того, по словам гендиректора «Платформы ОФД» Антона Румянцева, о заработке на аналитике задумываются и все остальные операторы.

«У нас есть вся информация с чеков, и мы можем какую-то агрегированную аналитику продавать рынку», — говорит Румянцев. При этом он подчеркивает, что описываемые данные являются обезличенными — сведениями о том, какие конкретные люди совершают те или иные покупки, операторы не располагают.

Кто именно может появиться в числе клиентов его компании, Румянцев сообщать не стал, но по его дальнейшим объяснениям можно было заключить, что речь идет, например, о крупных пользователях касс — ритейлерах. По мнению топ-менеджера, развивать и поддерживать собственные системы аналитики магазинам гораздо менее выгодно.

В «Платформе ОФД» уверены, что рынку могут быть интересны данные в очень многих информационных срезах. Систематизировать их можно по регионам, по времени покупок, по номенклатуре, по средним чекам и пр.

По заверению Румянцева, его компания уже занимается созданием программного решения для своей аналитической системы, делая это полностью самостоятельно и «с нуля». Начать его предлагать рынку компания планирует не раньше завершения первого этапа кассовой реформы — 1 июля 2017 г.

Отметим, что операторы, по сути, стали новыми и единственными звеньями в цепочке информационного взаимодействия магазинов с ФНС. Раньше оно осуществлялось без подобных посредников, но не в интерактивном режиме.

Емкость рынка

По прикидкам Румянцева в 2017 г. численность введенных новых или замененных модернизированных касс, в которых на смену электронным защищенным контрольным лентам (ЭКЛЗ) придут фискальные накопители с опцией передачи данных через интернет, составит примерно 1,2 млн. В 2018 г. этот парк увеличится еще приблизительно на 2 млн. При средней годовой цене услуг оператора для одной кассы на уровне 3 тыс. ориентировочный объем рынка стандартных услуг составит 9,6 млрд.

Возможные объемы рынка аналитических услуг в «Платформе ОФД» пока не оценивали. Однако Румянцев не исключает вероятность того, что когда-нибудь доходы от такой аналитики могут превысить в его компании прибыль от базовых услуг по передаче данных. При этом на этом базовом рынке «Платформа ОФД» надеется обслуживать не менее 25-30% всех российских клиентов — даже с учетом того, что уже в ближайшее время число лицензированных операторов должно увеличиться с пяти до десяти.

Отсюда логично сделать вывод, что по оптимистичному сценарию новый рынок ИТ-аналитики фискальных данных может в своем развитии выйти на миллиардные порядки сумм.

Чьи данные будут собираться по новому закону

Как следует из текста поправок к закону 54-ФЗ, новыми кассами, которые при посредничестве операторов станут передавать сведения о покупках в ФНС, придется обзавестись всем компаниям, применяющим кассовые аппараты при расчетах с покупателями. Также нововведения касаются компаний, продающих акцизные товары, интернет-магазины (они смогут арендовать кассы удаленно), компании, оказывающие услуги, работающие по системе с единым налогом на вмененный доход (ЕНВД) или патентной системе. Кроме того, новшества затронут вендинговые и торговые автоматы, а также платежные терминалы.

С 1 февраля 2017 г. по новым принципам начала работать вся вновь регистрируемая и перерегистрируемая кассовая техника. Дальнейшее распространение принятых изменений к закону будет происходить в несколько этапов и завершится 1 июля 2018 г.

По сведениям представителей «Платформы ОФД», в настоящее время наиболее серьезный объем подключений касс к техническим системам операторов идет от крупного и среднего ритейла — федеральных и значительных региональных игроков.

По данным CNews, наибольшим парком кассовой техники в нашей стране располагает «Почта России». В ее распоряжении находится порядка 90 тыс. аппаратов.

Источник: http://www.cnews.ru/news/top/2017-02-10_dannye_o_pokupkah_s_kassovyh_apparatov_budut

Денис Воейков
Стань экспертом

Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Написать свое мнение
4 мнения
Аватар
Аноним
, Иркутск
 ОФД потирают лапки в предвкушении будущих барышей. За наши деньги нас и продадут. Гениальное решение по торговле коммерческой тайной на государственном уровне. Цинично и аморально, просто нет слов.
Веселая бездельница
Mmmaximmm
, Москва

Систематизировать их можно по регионам, по времени покупок, по номенклатуре, по средним чекам и пр.

 

ОФД потирают лапки в предвкушении будущих барышей.

 

ОФД и ритейлеры
Наверно, они и протолкнули закон с онлайн-кассами, это же золотое дно
Аватар
Аноним
, Иркутск
Разглашение коммерческой тайны карается законом. Ссылка на обезличивание контрагентов просто смехотворна! Не удивлюсь, что следующим шагом будет упразднение понятий о коммерческой тайне.
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции»
Бухгалтерские новости
 
Жанна Селянина: В 2017 году продавец обязан прислать покупателю электронный чек на емаил
 
Бухгалтерские новости
 
Список местностей, где можно не применять онлайн-ККТ, утвержден в Липецкой области
 
Бухгалтеру
 
Онлайн-касса (54-ФЗ). Как перейти на онлайн-кассу с минимальными затратами
 
Бухгалтерские новости
 
Предпринимателя чуть не оштрафовали за отсутствие подписи на выданном чеке
 
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Посетить семинар по теме «Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции»

Все семинары по теме Онлайн-кассы, ККТ, ККМ, БСО, Кассовые операции
Рубрики
еще
»
Мнения37
Аноним прокомментировал материал «Тренажер сдачи бухгалтерской отчетности за 2016 год. Отчет о движении денежных средств»
17:41
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
17:31
Аноним прокомментировал материал «Расчетный листок – документ, необходимый любому работодателю»
17:20
Аноним прокомментировал материал «К 1 апреля доллар будет стоит 55 рублей, евро 63»
17:17
Аноним прокомментировал материал «Главное за неделю: про статусы в платежках по страховым взносам, плата за «гламур», помогите Никите заработать 10 000 рублей»
17:07
Аноним прокомментировал материал «Отменят или нет транспортный налог? Что известно на данный момент»
15:50
Аноним прокомментировал материал «Владимир Туров: спасибо Клерк.ру, я теперь тоже битый»
14:33
Аноним прокомментировал материал «Волгоградским налогоплательщикам необходимо перерегистрировать более 34 тысяч единиц ККТ»
14:25
Аноним прокомментировал материал «Минздрав предлагает назначить страхователями самозанятых лиц региональные власти»
14:14
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
14:10
Аноним прокомментировал материал «Стать «Ветераном труда» будет сложнее»
14:02
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
13:45
Аноним прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
13:38
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
13:35
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Налоговикам закон не писан: нарушение сроков проверки оправдано судом»
13:30
Аноним прокомментировал материал «Налоговикам закон не писан: нарушение сроков проверки оправдано судом»
13:14
Аноним прокомментировал материал «Повышение пенсионного возраста включили в предложения к экономсовету при президенте РФ»
12:59
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
12:27
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «На покупку онлайн-ККТ дадут вычет в размере 18 тыс. рублей, но не всем»
12:21
Аноним прокомментировал материал «Данные о покупках с кассовых аппаратов будут продаваться всем желающим»
12:05
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
12:01
Клерк
Жемчужинка прокомментировал материал «Как законно снизить налоги с помощью патентной системы налогообложения»
12:00
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
11:54
Аноним прокомментировал материал «На покупку онлайн-ККТ дадут вычет в размере 18 тыс. рублей, но не всем»
10:20
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
09:53
Аноним прокомментировал материал «ПФР, не получив данных из ИФНС, пытался взыскать 140 тыс. рублей взносов с ИП, исправно сдающего декларации»
09:30
Аноним прокомментировал материал «Банк заподозрил предпринимателя в обнале»
09:16
Аноним прокомментировал материал «При покупке квартиры до 2001 года можно получить имущественный вычет по НДФЛ на сумму до 600 тыс. рублей»
08:58
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
08:29
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
08:21
Веселая бездельница
Mmmaximmm прокомментировал материал «В ФНС заявляют об отсутствии проблем при переходе на новые ККМ»
08:11
Аноним прокомментировал материал «ИП-работодателям не нужно регистрироваться в ИФНС»
07:46
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
04:14
Аноним прокомментировал материал «Депутаты предложили продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет»
01:31
Аноним прокомментировал материал «После увольнения проиндексированную пенсию не сразу дождешься»
00:06
Аноним прокомментировал материал «Что следует поменять в системе индексации пенсий?»
вчера, 23:14
еще
 