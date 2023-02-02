Консолидированная отчетность организации: для чего нужна?

«Секрет» большой компании

Бизнес может состоять из группы компаний, каждая из которых является отдельным юридическим лицом и ведет самостоятельную деятельность, но все они подчиняются единому центру. При этом компании могут находиться в разных регионах страны или за рубежом. Такие группы компаний называют холдингами.

Холдинг – это структура коммерческих организаций, включающая в себя материнскую компанию и ряд более мелких дочерних компаний, которые она контролирует. При этом каждая из компаний, входящих в холдинг, самостоятельно формирует и представляет в государственные органы финансовую и бухгалтерскую отчетность.

У такой организации бизнеса есть свои преимущества. Например,создание холдинга позволяет:

Централизовать капитал – в зависимости от ситуации на рынке, его можно перенаправлять в разные сферы предпринимательской деятельности.

Привлекать квалифицированных работников производственного, управленческого и научного сектора.

Осуществлять согласованную с акционерами кредитную и инвестиционную политику.

Снизить предпринимательские риски – в рамках холдинга можно расширить ассортимент продукции и производств, что обеспечит специализацию отдельных видов деятельности и повысит конкурентоспособность.

Повысить эффективность налогового и финансового планирования.

Делиться техническим опытом и научно-исследовательскими разработками.

Но у холдингов есть и отрицательные стороны. Большинство из них зависят от вида производств и могут возникнуть в процессе предпринимательской деятельности, в частности:

Между дочерними компаниями не возникает конкуренции, что может спровоцировать снижение экономической эффективности холдинга в целом.

Сложный алгоритм принятия решений и документооборот.

Бюрократизация управленческого аппарата.

Владелец и все акционеры должны иметь большой опыт, чтобы не допустить банкротства.

Управлять холдингом сложнее, чем одной небольшой компанией. Поэтому для контроля за его деятельностью нужна особая отчетность и программное обеспечение.

Единое целое

Для получения единой информации о финансовом состоянии группы компаний нужно собрать воедино данные бухгалтерской отчетности всех компаний, входящих в холдинг. Консолидированную отчетность составляют отдельно от бухгалтерских отчетов. Ее не предоставляют в налоговые или иные органы.

Консолидированная отчетность позволяет понять и проанализировать, в каком финансовом положении находится группа компаний как единая бизнес-единица. При этом такая отчетность должна соответствовать международным стандартам. Ее предоставляют заинтересованным пользователям, чтобы привлечь их внимание и завоевать доверие.

Чтобы составить отчет по группе, материнская и дочерние компании предварительно готовят собственную финансовую отчетность, которая:

должна быть составлена на одну отчетную дату и обеспечивать сопоставимость показателей;

сформирована в рамках единой учетной политики.

В РФ составление и представление консолидированной финансовой отчетности регулируется законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Данный закон не распространяется на организации бюджетной сферы (п. 6 закона № 208-ФЗ) и не применяется к консолидированной (сводной) бюджетной отчетности, консолидированной в соответствии с бюджетным законодательством (п. 7 закона № 208-ФЗ).

Используйте возможности модулей «Табула» и «Консолидатор» ФинОфис для автоматизации консолидированной отчетности и сможете: Настроить любые формы консолидированной отчетности.

Хранить нескольких вариантов отчетов.

Проводить план-фактный анализ.

Формировать произвольные отчеты.

Рассчитывать финансовые показатели.

Объединять данных в разрезе организаций, ЦФО, проектов и т. д.

Состав отчетности

Согласно п. 1 ст. 3 закона № 208-ФЗ консолидированная финансовая отчетность составляется в соответствии с МСФО. Полный комплект финансовой отчетности включает (п. 10 МСФО 1):

отчет о финансовом положении (баланс);

отчет о прибылях или убытках;

отчет об изменении собственного капитала;

отчет о движении денежных средств;

примечание с обзором учетной политики и прочими пояснениями.

В соответствии со ст. 2 п. 1 закона № 208-ФЗ такую отчетность обязаны составлять:

кредитные учреждения;

клиринговые компании;

НПФ;

организации, торгующие ценными бумагами;

страховые организации (кроме медицинской сферы);

управляющие компании НПФ и инвестиционных фондов, в том числе паевых;

другие группы компаний, список которых определяет законодательство.

Процедура консолидации финансовых отчетовсостоит из: подготовки отчетности каждой отдельной компанией группы, проведения корректировок и составления самой консолидированной отчетности. Такая процедура достаточно трудоемкая и требует специальных навыков от бухгалтеров и финансистов.

Автоматизация консолидированной отчетности с помощью модулей «Табула» и «Консолидатор» обеспечит: снижение трудоемкости;

соблюдение сроков сдачи;

контроль исполнения финансовых планов;

свод и анализ отчетов группы компаний.

Консолидированную отчетность можно использовать и в управленческих целях для мониторинга финансового состояния группы компаний.

Когда сдавать

Консолидированная финансовая отчетность бывает годовая и промежуточная. Сроки сдачи консолидированной отчетности указаны в п. 7 ст. 4 закона № 208-ФЗ.

Консолидированная отчетность Годовая Промежуточная Срок сдачи 120 дней после окончания отчетного года 60 дней после окончания отчетного периода Получатели Участники (акционеры, учредители) или собственники имущества организации. Центробанк РФ (только для кредитных, страховых и клиринговых организаций, а также НПФ и управляющих компаний фондов, головных организаций банковских холдингов). Участники (акционеры, учредители) или собственники имущества организации, если это предусмотрено учредительными документами. Центробанк в установленных самим ЦБ РФ случаях

Порядок представления консолидированной отчетности участникам или собственникам должен быть установлен в учредительных документах. А в Центробанк ее подают в соответствии с порядком, утвержденным Банком России.