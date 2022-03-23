Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: освобождение от ККТ, отсрочка по налогам и использование добавочного капитала
Для ответов на вопросы в «Консультациях» мы собрали пул уважаемых специалистов. Они отвечают и по налогам, бухучету, праву и про налоговые схемы расскажут, и про то, как настроить 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве. А для подписчиков «Клерк.Премиум» мы запустили круглосуточные антикризисные консультации.