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Обзоры для бухгалтера

Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: освобождение от ККТ, отсрочка по налогам и использование добавочного капитала

Для ответов на вопросы в «Консультациях» мы собрали пул уважаемых специалистов. Они отвечают и по налогам, бухучету, праву и про налоговые схемы расскажут, и про то, как настроить 1С. Прекрасно разбираются в отраслевом учете — особенно в строительстве, торговле, некоммерческих организациях, производстве. А для подписчиков «Клерк.Премиум» мы запустили круглосуточные антикризисные консультации.

Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: освобождение от ККТ, отсрочка по налогам и использование добавочного капитала
ФСБУ

Оправдательный документ в бухгалтерии. С чем это едят?

ФСБУ 27/2021 вводит новое для нас понятие оправдательных документов. Сам новый стандарт подробно разбирают на курсе повышения квалификации «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ». Мы попросили куратора курса к.э.н., доцента Елену Ярушкину разъяснить про оправдательные документы.

Оправдательный документ в бухгалтерии. С чем это едят?
ЭДО

Как бизнесу сократить издержки на бумагу

Прямо сейчас бизнес может на 98% снизить затраты на документооборот. Аналитики Контура посчитали, во сколько обходится распечатка и доставка бумажного документа деловым партнерам, и сравнили с отправкой через онлайн-сервис.

Как бизнесу сократить издержки на бумагу
ФСБУ

Последний раз набираем слушателей на курс по новым ФСБУ: аренда, ОС, документы, капвложения, запасы

Из-за близкого окончания сроков сдачи годовых отчетов мы закрыли набор на курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ. Но многие бухгалтеры сказали о том, что в апреле как раз есть возможность уделить время учебе. Поэтому мы оставили набор в еще одну последнюю группу. Срок обучения в ней с 1 по 30 апреля.

Последний раз набираем слушателей на курс по новым ФСБУ: аренда, ОС, документы, капвложения, запасы
Бухгалтерская отчетность

Как составить отчёт об изменениях капитала за 2021 год

Отчёт об изменениях капитала — это форма бухгалтерской отчётности, которая расшифровывает изменения собственных средств компании. Рассказываем, как заполнить эту форму за 2021 год по данным бухгалтерского учёта. В конце статьи подарки: видео с вебинара Алексея Иванова и Людмилы Архипкиной по составлению годовой бухгалтерской отчётности и практическое пособие для главбуха.

Как составить отчёт об изменениях капитала за 2021 год
Экономические преступления

Амнистия по налоговым преступлениям

Рассматривается предложение по проведению амнистии в отношении лиц, привлеченных к ответственности по экономическим, в том числе налоговым, статьям уголовного кодекса (постановления № 88312-8, 88350-8)

Экономика России

Налоговое планирование и безопасность бизнеса. Чего ожидать в 2022 году?

В условиях существенной экономической неопределённости, мы подготовили для вас несколько ответов на важные вопросы, связанные с налоговым планированием и безопасностью бизнеса.

Налоговое планирование и безопасность бизнеса. Чего ожидать в 2022 году?
Налоговые проверки

Письма от налоговой: как консультация спасла руководителя от ошибки

Выездных налоговых проверок стало меньше. Этот факт подтверждается бизнесом и статистикой ФНС. А вот поводов лишний раз вызвать должностное лицо в инспекцию для беседы — больше. Об этом говорят многие предприниматели. Один такой бизнесмен решил проконсультироваться со специалистами и не прогадал.

Письма от налоговой: как консультация спасла руководителя от ошибки
РСВ

Как бухгалтеру заполнять РСВ в 2022 году: нюансы заполнения, сроки подачи, нулевой расчет и штрафы

С первого квартала 2022 года применяется новая форма расчета по страховым взносам. Основные изменения связаны с тем, что теперь работодатели не указывают в расчете расходы на выплату пособий.

Как бухгалтеру заполнять РСВ в 2022 году: нюансы заполнения, сроки подачи, нулевой расчет и штрафы
УК РФ

За фейки о действиях ВС введена уголовная ответственность

В судорожной спешке был подписан Федеральный закон от 04.03.2022 № 32-ФЗ, которым введен уголовный срок за распространение фейков. Расскажем, за распространение какой информации теперь можно получить реальный срок?

За фейки о действиях ВС введена уголовная ответственность