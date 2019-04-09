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В 2021 году 6 неналоговых платежей превратятся в 5 налогов

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01.04.2019 г. была опубликована новая версия закона, согласно которому некоторые неналоговые платежи будут включены в НК РФ.

Итак, на федеральном уровне в Налоговый кодекс собираются включить:

  • сбор за пользование федеральными автомобильными дорогами с грузовиков массой более 12 тонн;
  • экологический налог (объединит экологический сбор и плату за негативное воздействие на окружающую среду);
  • утилизационный сбор;
  • налог на операторов сети связи общего пользования.

На местном уровне: гостиничный сбор.

Вновь введенные федеральные налоги и сборы будут взиматься практически на таких же условиях, что и действующие в настоящее время неналоговые платежи.

Иной подход будет только у гостиничного сбора: он будет платиться не отдыхающими, а теми, кто оказывает услуги по временному размещению.

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