Чего ждать от нового главы ФНС

Михаил Мишустин, ставший недавно новым премьер-министром, одним из первых своих решений назначил своего бывшего зама Даниила Егорова новым руководителем Налоговой службы (который, кстати, курировал проверки бизнеса).

С учетом, что собираемость налогов при фактическом отсутствии роста экономики уже вышла на предельную величину, в планах нового руководителя — реестр домохозяйств и их доходов с возможностью собирать налоги и с них.

Также новый глава Службы назвал одну из ключевых задач на новом посту. По сообщениям СМИ, цель: «не собрать больше налогов, а обелить рынок, сделать налогоплательщика законопослушным и создать удобную модель».

Будучи замом главы Службы, Даниил Егоров занимался важнейшими проектами налоговой — внедрением системы контроля за сбором НДС, введением онлайн-касс, режима самозанятых. При его непосредственном участии налоговая вышла на рекорд по собиранию налогов. Даниил Егоров по образованию юрист. Причем он первый юрист, вставший во главе ФНС. Окончил юрфак РУДН.

Судя, к примеру, по письму ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ «О выявлении обстоятельств необоснованной налоговой выгоды», автором которого был Даниил Егоров, он выступил против формального и голословного обвинительного подхода при проведении проверок бизнеса. Выражаем робкую надежду, что «обеление рынка» будет идти параллельно с тем, что в налоговых органах выполнение плана будет не единственным мотивом, и здравый смысл будет не забыт!

Ну и готовимся к тому, что доходы физлиц и оборот наличных денег будут под особым контролем.