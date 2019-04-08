Новое в расчетах детских и больничных пособий в 2019 году

Безошибочный расчет пособий в 2019 году с учетом индексации, изменения МРОТ и лимита страховых взносов.

Алгоритм расчета пособия по временной нетрудоспособности

Шаг 1. Определите расчетный период, сумму выплат и средний дневной заработок.

Расчетный период в 2019 году — это 2017, 2018 годы. Расчетный период всегда равен 730 дням, независимо от того, сколько календарных дней в действительности было в расчетном периоде.

В расчет включают:

- выплаты, которые произведены работнику в расчетном периоде;

- выплаты, на которые начислены страховые взносы. Так, пособия по временной нетрудоспособности не включаются в расчет, так как они не облагаются страховыми взносами)

- выплаты в пределах максимальной базы для исчисления страховых взносов, установленной в соответствующем году расчетного периода (в 2017 году лимит был равен 755 тысячам руб., в 2018 — 815 тысячам руб.).

Шаг 2. Определите средний дневной заработок, разделив сумму выплат на 730.

Шаг 3. Сравните полученную величину с минимальным и максимальным значениями. В 2019 году минимальный средний дневной заработок равен 370,85 руб. (11 280 х 24 / 730), а максимальный — 2 150,68 руб. (755 000 + 815 000 / 730).

Шаг 4. Средний дневной заработок, рассчитанный на шаге 2, нужно умножить на определенный процент в зависимости от страхового стажа работника

— если стаж 8 лет и более , умножаем на 100%;

— если стаж от 5 до 8 лет, умножаем на 80%;

— если стаж от 6 месяцев до 5 лет, умножаем на 60%.

Если стаж работника менее 6 месяцев, размер пособия не может быть выше МРОТ за полный месяц. В 2019 году МРОТ составляет 11 280 руб.

5. Средний дневной заработок, рассчитанный с учетом страхового стажа, умножьте на количество дней, на которые пришлась нетрудоспособность.

Практический пример

Латышева А.Ю. работает продавцом в магазине «Ромашка» уже 10 лет. С 5 по 10 марта 2019 года она проходила лечение в стационаре. При этом за 2017 год ей выплатили 350 тысяч руб., за 2018-й — 375 тысяч руб. Рассчитаем размер пособия Латышевой А.Ю.

1.Определим сумму выплат за расчетный период:

350 000 + 375 000 = 725 000 руб.. Это меньше предельной базы для исчисления страховых взносов (755 000 + 815 000 = 1 570 000 руб.), значит, в расчет включаем всю сумму выплат — 725 000 руб.

2.Рассчитаем среднедневной заработок: 725 000/730 = 993,15.

3. Умножим полученную величину на 100%, так как страховой стаж Латышевой более 8 лет:

993,15? 100 % = 993,15

4.Определим размер пособия: 993,15 ? 5 = 4965, 75 рубля.

Как рассчитать пособие из МРОТ

Пособие рассчитывается исходя из МРОТ в таких случаях:

— в расчетном периоде у работника отсутствует заработок или его заработок за полный месяц ниже МРОТ;

— стаж работника менее 6 месяцев;

— работник нарушил предписанный врачом режим или не явился на осмотр к врачу в назначенное время. То же касается и больничных, полученных по причине алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

Практический пример

Степанов Д.Л. работает курьером в службе доставки «Одуванчик» с 21 января 2018 года. 2 февраля 2019 он заболел и находился на больничном до 10 февраля, то есть 8 дней. Расчетный период Степанова Д.Л. не отработан, страховой стаж составляет 12 месяцев. В регионе, где работает Степанов, районный коэффициент равен 1,8.

Рассчитаем размер пособия: (11 280 ? 24) / 730 ? 60% ? 8 ? 1,8 = 3204 рубля.

Что изменилось в расчете детских пособий

С 1 февраля 2019 детские пособия, единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при рождении ребенка выросли на 4,3%. Актуальные размеры пособий, которые должны получать работники (закреплены постановлением Правительства РФ от 24.01.2019 № 32):

— 17 479 руб. 73 коп. (вместо 16 759 руб. 09 коп.) — единовременное при рождении ребенка;

— 655 руб. 49 коп. (вместо 628 руб. 47 коп.) — при постановке на учет в ранние сроки беременности;

— 3 277 руб. 45 коп. (вместо 3 142 руб. 33 коп.) — минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до полутора лет;

— 6554 руб. 89 коп. (вместо 6 284 руб. 65 коп.) — минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком и последующими детьми до полутора лет.

С 2019 года МРОТ увеличился до 11 280 руб., поэтому ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет, которое исчисляется исходя из МРОТ, теперь составляет 4 512 руб. Напомним, что если средний месячный заработок не превышает МРОТ, то ежемесячное пособие составляет 40% от минимального размера оплаты труда: 11 280 руб. * 40% = 4 512 руб.

Внимание

Ошибки в расчете пособий могут привести к искажениям в отчетности, может возникнуть задолженность либо переплата по страховым взносам и налогам. Будьте внимательны. Помните, что отчитаться в фонды удобно через Контур.Экстерн (бесплатно попробовать 3 месяца). Сервис поможет выполнить корректные расчеты на основе введенных данных и подготовить файл для отправки контролерам в актуальном формате.