Как работать на упрощенке в 2019 году

Компаниям и предпринимателям на упрощенной системе важно не пропустить те изменения, что произошли в 2019 году. Среди них — отмена льгот по страховым взносам, право учитывать в расходах оплату проезда большегрузов, а также возможность для ИП перейти с УСН на спецрежим для самозанятых.

Платить страховые взносы придется по общим правилам

Правительство сократило количество компаний, имеющих право на льготные страховые взносы. В числе сокращенных оказались и компании на УСН (письмо Минфина России от 29.10 2018 № 03-15-05/77636). Раньше льготами могли пользоваться производители одежды, турагентства, фитнес-центры и другие организации, ведущие деятельность в одной из сфер, перечисленных в подпункте 5 пункта 1 статьи 427 НК РФ. Теперь упрощенцы должны платить взносы по общим тарифам.

Размеры тарифов и предельная величина базы для начисления страховых взносов в 2019 году (постановление Правительства РФ от 28.10.2018 № 1426):

Пенсионное страхование: 22 %, если доход компании не выше 1 150 000 рублей;10 % — если доход выше 1 150 000 рублей.

Социальное страхование: 2,9 %, если доход компании не выше 865 000 рублей; 0% — если доход выше 865 000 рублей.

Медицинское: 5,1 % вне зависимости от дохода организации.

Благотворительные и некоммерческие организации на УСН продолжают применять тариф 20% до 2024 года.

Состав расходов расширился

С 2019 года компании на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» при расчете налога могут включать в расходы полную плату за проезд большегрузов — грузовых автомобилей, масса которых более 12 тонн.

2018 год – последний, когда плата в систему «Платон» (1, 9 руб. за 1 км) уменьшала транспортный налог. Если транспортный налог превышал платежи в систему «Платон» (1,9 руб. за 1 км), то при расчете единого налога в расходы включали разницу (в виде транспортного налога, остаток). Если налог был меньше, то в расходах признавали отрицательную разницу.

С 2019 года транспортный налог исчисляется в обычном порядке, а плата в систему «Платон» уменьшает расходы. Транспортный налог тоже полностью включается в расходы. Для упрощенцев с объектом налогообложения «доходы» правило не работает.

Еще одно нововведение — с начала года в расходах можно учитывать стоимость санаторно-курортного лечения и путевок для сотрудников и их родственников (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

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Для расчета лимита доходов коэффициент-дефлятор не нужен

На 2019 год для организаций на УСН установлен коэффициент инфляции 1,518 (приказ Минэкономразвития РФ от 30.10. 2018 № 595). Но при расчете лимита доходов его использовать не нужно: ограничение на использование коэффициента действует до 2020 года (Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ). В

В 2019 году лимит годового дохода, после которого право на упрощенку утрачивается, составляет 150 млн рублей. А для компаний, которые хотят перейти на УСН со следующего года, доходы за 9 месяцев текущего года не должны превысить 112,5 млн рублей.

Спецрежим можно сменить

В этом году у ИП на УСН могут перейти на спецрежим для самозанятых и уплачивать налог на профессиональный доход (Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Для этого нужно направить соответствующее заявление в ИФНС по месту деятельности. День подачи заявления станет датой постановки на учет.

Напомним, что по закону нельзя совмещать спецрежим НПД с УСН, необходимо отказаться от применения упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 4 Закона № 422-ФЗ). Об этом нужно информировать налоговую инспекцию, направив туда уведомление по форме № 26.2-8 о завершении работы по УСН. На отправку уведомления отводится один месяц с даты постановки на учет в качестве плательщика НПД (письмо ФНС России от 15.01.2019 № СД-4-3/101).

Закон предусматривает и некоторые другие ограничения для применения спецрежима: