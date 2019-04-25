Как избежать типичных ошибок в декларации по налогу на прибыль

В 2019 году отчитаться по налогу на прибыль за I квартал нужно до 29 апреля. Чтобы избежать ошибок при исчислении налога, проверьте, правильно ли учтены расходы. Рассмотрим спорные ситуации, связанные с учетом затрат в расходах, посоветуем, как их корректно обосновать и подтвердить.

Расходы на ГСМ можно списать полностью

Затраты на содержание служебного автопарка, в том числе и на приобретение горючего, относятся к прочим расходам. Стоимость использованного бензина можно полностью включить в расходы, если четко обосновать и документально подтвердить произведенные затраты.

В Налоговом кодексе не указано, как именно следует обосновать расходы на ГСМ. Поэтому можно воспользоваться рекомендацией из письма Минфина России от 22.03.2019 № 03-03-07/19283. В письме ведомство поясняет, что для обоснования затрат на ГСМ налогоплательщики могут использовать рекомендации Минтранса «Нормы расхода топлива … на автотранспорте» (утверждены распоряжением ведомства от 14.03.2008 № АМ-23-р).

Плательщики налога на прибыль имеют право, но не обязаны нормировать затраты на горючее для служебных автомобилей в соответствии с рекомендациями Минтранса, поэтому такие расходы при наличии обоснования могут быть учтены полностью.

Как учесть компенсацию за применение личного автомобиля

Компенсацию за использование личного автомобиля в служебных целях можно включить в состав прочих расходов и учесть при формировании налоговой базы в пределах норм, утвержденных правительством (постановлением от 08.02.02 № 92). Об этом говорится в письме Министерства финансов от 26.12.2018 № 03-03-06/1/94971.

Для легковых машин с объемом двигателя менее двух тысяч куб. см. норма составляет 1200 рублей в месяц; для автомобилей с объемом двигателя более двух тысяч куб. см. - 1500 рублей в месяц.

Размер компенсации подразумевает возмещение всех затрат, связанных с эксплуатацией автомобиля (износ, ремонт, горючее). Поэтому если работодатель помимо компенсации возмещает сотруднику еще и затраты на бензин, то такие выплаты не могут быть учтены при расчете налога.

Чтобы подтвердить расходы на аренду, ежемесячные акты не потребуются

Арендные платежи также относятся к прочим расходам. Для их подтверждения необходимы: договор аренды (субаренды), акт приема-передачи арендованного имущества и документы об оплате арендных платежей.

В письме от 23.03.2019 № 03-03-06/1/20067 Минфин России напоминает, что для подтверждения затрат на аренду необязательно ежемесячно заключать акты об оказании услуг. Отсутствие ежемесячных актов у арендатора не является поводом для отказа в признании расходов.

Когда включать в расходы стоимость одноразовой санитарной одежды

Работодатель должен обеспечивать безопасные условия труда своих сотрудников, в том числе предоставлять спецодежду, обувь и другие средства защиты. Затраты на приобретение спецодежды и средств защиты учитываются в материальных расходах организации.

Одноразовую санитарную одежду (бахилы, перчатки и пр.) можно учитывать в расходах как спецодежду, если ее применение установлено отраслевым стандартом. Об этом говорится в письме Министерства финансов от 17.12.18 № 03-03-06/1/91556.

Речь идет о стандарте ОСТ 10 286-2001 «Санитарная одежда для работников АПК…», обязательном для использования на предприятиях, которые производят и перерабатывают сельскохозяйственную продукцию, реализуют пищевые продукты. Стандарт отрасли предусматривает распространение требований по обеспечению сотрудников предприятий спецобувью, одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Таким образом, если санитарная одежда на предприятии предусмотрена отраслевым стандартом, то ее стоимость следует учитывать при исчислении налога в составе материальных расходов.

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