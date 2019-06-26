Подбираем кассу для своего бизнеса: критерии, особенности, требования

Цена — не тот критерий, по которому стоит выбирать онлайн-кассу. Важно, чтобы касса подходила вам по техническим характеристикам. Расспрашивая продавца об особенностях кассы, непременно задайте вопрос и о возможностях кассовой программы — выполняет ли она те операции, которые вам нужны.

Определяющий критерий — в каких условиях будете применять кассу

Каждый предприниматель предъявляет свои требования к онлайн-кассе. В продуктовом магазинчике нужна быстрая касса, чтобы справляться с большим потоком клиентов в часы-пик. В парикмахерской или автосервисе касса должна уметь работать с персональными скидками. Человеку, который обслуживает клиентов на дому, нужна легкая касса, чтобы брать ее с собой.

Определите, какой критерий для вас важнее всего: мобильность кассы, ее компактность или возможность превратить в кассу рабочий компьютер.

Если нужна мобильность

Этот параметр важен, если вам нужно применять кассу на выезде, переносить ее по офису (салону, магазину) или использовать в тесном помещении. К таким моделям относится MSPOS-K с сенсорным экраном, но есть и более простые кнопочные кассы.

Встречаются мобильные кассы, в которые встроен не только принтер чеков, но и терминал для безналичных платежей. Например модель MSPOS-E-Ф .

Есть портативные фискальные регистраторы размером с катушку чековой ленты. Они управляются со смарт-терминала, который похож на мобильный телефон.

Если нужно компактное решение

Этот критерий важен, если касса должна стоять на одном рабочем месте, но пространства не очень много. Например, прилавок в сувенирной лавке, кофейне или бутике с одеждой. Еще пример — стойка администратора в автосервисе, салоне красоты или точке выдачи купленных в интернет-магазине товаров.

Для таких условий есть стационарные кассы-моноблоки. Они занимают примерно столько же места, сколько лист формата А4. У моноблоков сенсорный экран и чекопечатающее устройство составляют одно целое.

К примеру, Контур.Сигма выводит чек сбоку и имеет подвижный экран. MSPOS Т-Ф выводит чек из правой верхней панели и рассчитана на широкую чековую ленту (об этом критерии смотрите ниже).

Если касса будет работать в связке с компьютером или POS-терминалом

В парикмахерских, автосалонах и других предприятиях сферы услуг рассчитывают клиентов обычно администраторы. На их рабочем месте есть компьютер (планшет, ноутбук), чтобы записывать клиентов на обслуживание и вести документацию.

Если ваш бизнес устроен так же, компьютер можно превратить в кассу. Это же решение подходит небольшим магазинам, где один человек и принимает оплату, и вносит в товароучетную систему оприходованный товар.

Чтобы сделать из компьютера онлайн-кассу, нужно установить на него кассовую программу и через USB подключить фискальный принтер чеков, например Атол 30Ф или Атол 11Ф . На экране компьютера сотрудник будет формировать чек и отправлять его на принтер. Строго говоря, кассой можно называть только принтер, а не компьютер, потому что именно в принтер встроен фискальный накопитель, который записывает информацию о выбитых чеках.

Роль компьютера, отдающего команду принтеру чеков, может выполнять POS-терминал — специальная сенсорная панель управления принтером, например, Атол Optima или MultiPOS-X9 .

Скорость печати чека и автоотрез ленты

Это важный критерий, если в магазине копятся очереди или клиенты салона услуг не любят ждать.

Мобильная касса MSPOS-K распечатывает чек со скоростью 60 мм/сек, а стационарный моноблок MSPOS Т-Ф со скоростью 160 мм/сек. Если две кассы поставить рядом, разницу в скорости вы едва ощутите. Но за смену эта разница накопится в минуты сэкономленного времени кассира и покупателя.

Быстрые кассы имеют еще одно свойство, влияющее на скорость обслуживания, — они сами отсекают чек от ленты. На сайтах продавцов и производителей ищите характеристику «автоотрез», если хотите, чтобы кассир не тратил время, пытаясь аккуратно оторвать чек вручную.

Ширина чековой ленты

Этот параметр важен, если наименования товаров или услуг длинные и не хочется, расходовать много ленты на один чек.

Например, может быть такое название: «Комплект постельного белья Sofi de Marko Даниэль "Унисон Омбре" (семейный КПБ, бязь-люкс, Евро-Ком-Д7-б, наволочки 70х70, бежевый)». На обычной ленте шириной 40-57 мм это название займет четыре-пять строк. А на широкой ленте 80 мм — в два раза меньше, с такой лентой работает касса MSPOS Т-Ф .

Разъемы для периферийного оборудования

Чтобы рассчитывать клиента по карте, к кассе нужно подключить терминал эквайринга. Чтобы продавать весовой товар, на кассе нужно настроить связь с весами. Если храните наличность в денежном ящике, его нужно подключить к кассе. Банковские терминалы, сканеры и все остальное называется периферийным оборудованием.

Кассы имеют разный набор разъемов для подсоединения периферии. Например, к мобильной кассе MSPOS-K нельзя напрямую подключить что бы то ни было, а 2D-сканер в нее встроен. Если нужно подключить к кассе эквайринг, это можно сделать через специальную подставку с USB разъемами.

Торговля крепким алкоголем

Розничный продавец должен сканировать на кассе акцизную марку, наклеенную на бутылку спиртного. Касса в этот момент должна отправить информацию о марке в единую государственную автоматизированную систему (ЕГАИС).

ЕГАИС проверяет, числится ли такая марка на балансе магазина. Если числится, касса получает от системы разрешение на добавление позиции в чек. В чеке касса печатает QR-код и ссылку на сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, чтобы клиент мог по ссылке удостовериться в легальности продукции.

Если ищете кассу для продаж алкоголя в розницу, удостоверьтесь, что кассовое ПО умеет работать с ЕГАИС.