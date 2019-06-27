Какие штрафы по СЗВ-М неправомерны

Предприниматели каждый месяц должны отчитываться по форме СЗВ-М в Пенсионный фонд. Если подать отчет с ошибками или несвоевременно, фонд оштрафует. Однако прежде чем оплачивать штраф, убедитесь в его правомерности. Расскажем подробнее, в каких случаях штрафы по СЗВ-М можно успешно оспорить в суде.

Штрафовать дважды за одно нарушение недопустимо

Законно ли штрафовать дважды за несвоевременную подачу СЗВ-М? Если вы индивидуальный предприниматель, то нет. Конституция РФ запрещает наказывать за одно и то же правонарушение дважды, поэтому если вам выписали сразу два штрафа за несдачу СЗВ-М: как страхователю и как должностному лицу, — вы можете оспорить это решение в суде.

На основании чего ПФР налагает такие штрафы? Действуют две нормы, которые предусматривают применение штрафа в отношении предпринимателя, несвоевременно сдавшего сведения персучета в ПФР:

Статья 17 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ — ИП уплачивает штраф как страхователь в размере 500 руб. (за одного застрахованного сотрудника). Статья 15.33.2 КоАП РФ — ИП уплачивает штраф в пределах 300—500 рублей как должностное лицо.

Штрафовать по статьи 15.33.2 КоАП предпринимателя, уже оштрафованного на основании ст. 17 Закона № 27-ФЗ за то же правонарушение недопустимо - это противоречит Конституции РФ. К такому решению пришел Конституционный суд после рассмотрения дела о проверке статьи 15.33.2 на соответствие основному закону России в связи с жалобой индивидуального предпринимателя (Постановление КС РФ от 04.02.19 № 8-П).

Суд обратил внимание, что при несвоевременной сдаче сведений персучета юридическим лицом к ответственности могут быть привлечены само предприятие-страхователь (по ст. 17 Закона № 27-ФЗ) и ответственное должностное лицо (по ст. 15.33.2 КоАП РФ). В случае аналогичного нарушения со стороны индивидуального предпринимателя оба статуса («Должностное лицо», «Страхователь») фактически совпадают в одном субъекте правонарушения. Поэтому ИП находится в худшем положении, чем другие категории страхователей, которые не рискуют получить наказание дважды.

Исходя из этого, Конституционный суд признал, что статья 15.33.2 КоАП не соответствует Конституции РФ в той части, в которой она допускает привлечение к ответственности как должностного лица ИП, ранее оштрафованного на основании ст. 17 Закона № 27-ФЗ за то же правонарушение. Суд постановил, что в КоАП РФ должны быть внесены поправки.

Штраф за ошибку, которая не приводит к искажению сведений

Если вы вовремя подали сведения в ПФР, но допустили небольшую неточность при заполнении формы, которую обнаружили самостоятельно (например, перепутали графы имени и отчества сотрудника), такая ошибка не может послужить основанием для штрафа. Она не приводит к искажению сведений и не мешает идентифицировать застрахованное лицо. Об этом говорится в Постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.12.18 № А27-6320/2018.

Пример из практики. Предприниматель подал сведения по персучету в срок, но при проверке ПФР обнаружил ошибку в разнесении имени и отчества сотрудника по графам формы. Узнав об ошибке, ИП направил в фонд дополняющую форму СЗВ-М, в которой ФИО сотрудника было разнесено в соответствии с базой данных ПФР. Однако исправления представили уже после установленного срока подачи сведений, поэтому ИП как страхователь получил штраф в размере 500 руб. (ст.17 Закона № 27-ФЗ). Обратившись в суд, предприниматель смог оспорить решение ПФР.

Почему суд признал штраф за ошибку при разнесении имени и отчества сотрудника по графам формы неправомерным?

Законодательство предусматривает ответственность страхователя за:

несоблюдение сроков представления сведений;

подачу недостоверных, неполных сведений (ст. 17 Закона № 27-ФЗ).

В рассмотренной ситуации неточность при заполнении формы не исказила сведения и не помешала идентифицировать застрахованное лицо (в дополняющей и исходной формах указаны идентичные сведения о сотруднике), поэтому ПФР не имел оснований для применения штрафа.