Как бухгалтерским фирмам работать с клиентами на карантине

За считанные дни наша жизнь кардинально изменилась. Никто не выходит из дома, все избегают общения и поездок по городу, чтобы исключить риск заболевания. Мы поможем вам спокойно пережить это время, сберечь свое здоровье и бизнес.

Настройте удаленную работу

Если вы еще не настроили дистанционную работу воспользуйтесь нашими рекомендациями. Чтобы подключить Экстерн на домашнем компьютере, действуйте по инструкции.

В период карантина внимательно следите за сроками действия сертификатов ваших клиентов. Ведь единственный способ «бесконтактного» получения сертификата – это подписание заявления на новый сертификат действующим сертификатом КЭП, поэтому продляйте клиентов, по возможности, заранее.

Оставайтесь на связи с клиентом

Сейчас как никогда актуален Кабинет клиента — специальный сервис в Экстерне для удаленного взаимодействия бухгалтера с руководителями или ответственными сотрудниками организаций на обслуживании.

Полноценно общайтесь с клиентами, консультируйте и отвечайте на вопросы в чате. Для бухгалтера чат открывается прямо в Экстерне. В одном чате сохраняется вся история переписки с клиентом.

Также прямо в чате запрашивайте у клиентов первичку и быстро принимайте все документы. Документы, отправленные через чат, остаются в Экстерне.

Самостоятельно открывайте и закрывайте доступ в Кабинет клиента для своих клиентов. Клиенты, у которых есть доступ в Кабинет, могут:

смотреть статус отправленных отчетов,

распечатывать эти отчеты и ответы по ним из налоговой,

печатать заявления по форме 578 и подписывать с сотрудниками по отправленным реестрам,

контролировать переплаты и задолженности по налогам, пеням и штрафам в онлайн-таблице.

Вы можете подключить Кабинет клиента в Экстерне в разделе «Реквизиты и настройки» / «Дополнительные настройки» или обратиться за помощью в техподдержку, а затем дать доступ в сервис своим организациям на обслуживании.

Подключить сверку с бюджетом в Кабинете клиента для ваших клиентов можно в Экстерне в разделе «Дополнительные настройки» и в Таблице отчетности из раздела «Сверка с бюджетом».

Экономьте время

На карантине нагрузка на бухгалтера серьезно увеличивается, потому что надо перестроить привычные процессы, а еще кроме работы следить за домом и близкими. Из-за этого ценность каждой минуты на удаленке возрастает в разы, а усталость от рутины накапливается быстрее. Сэкономить время бухгалтера при решении рабочих задач поможет быстрая пересылка документов клиенту. Отчеты, ИОН-запросы, требования, платежки можно сразу же отправлять клиентам на электронную почту из Экстерна. Благодаря этой возможности не надо совершать лишних действий с выгрузкой, сохранением и пересылкой подтверждений и отчетов клиентам.

Расширяйте список услуг и будьте в тренде

Оцените сложившуюся ситуацию на рынке и извлеките пользу для себя. Тренд нашего времени — онлайн-услуги, сервисы доставки. Предложите предпринимателям, которые хотят начать дело в этих сферах, услугу удаленной регистрации бизнеса. Вы сможете сделать это через Экстерн, не посещая налоговую инспекцию:

подготовьте заявление по форме Р21001, например в программе ФНС на nalog.ru, и загрузите документ в Экстерн;

прикрепите документы заявителя: скан-копии паспорта и других необходимых документов, в том числе заявление о переходе на УСН;

перед отправкой в ФНС подпишите заявление усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (клиента).

Когда налоговая зарегистрирует ИП, в Экстерне отразится статус «Зарегистрировано». Также вы получите в Экстерне все ответные документы из налоговой — лист записи ЕГРИП и свидетельство о постановке на учет.

Чтобы включить возможность удаленной регистрации бизнеса, абонентам Экстерна на тарифном плане «Обслуживающая бухгалтерия» надо отправить запрос в техподдержку.