Заявления на пособия больше не нужны

Приказ ФСС от 04.02.2021 № 26 ввел 14 новых форм и 3 реестра, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375. Среди них — сведения о застрахованном лице и заявление о перерасчете ранее назначенного пособия. Разбираемся, что изменилось, с экспертами Контур.Экстерна.

Сведения о застрахованном лице

Этот документ пришел на смену заявлению о выплате пособия. Но если заявления составляли на каждый страховой случай, то новый документ служит своего рода реестром данных, который хранится у работодателя.

Заполняется документ один раз — при трудоустройстве или в период работы (Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 № 2375). Когда именно, в постановлении не сказано. Вероятно, заполнить сведения на работающего сотрудника придется, когда возникнет необходимость в больничном. Потом документ можно дополнить или исправить.

Заполнить нужно будет сведения о застрахованном, в том числе анкетные данные, и платежные реквизиты для перечисления пособия. Реквизиты дополнительных документов в сведения не входят: их нужно будет указать только в реестре. Это может быть свидетельство о рождении ребенка, приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и прочее.

Форма удобнее старого заявления. Например, если поля не заполнены, они скрываются. Это значит, что их не придется печатать и расходовать лишнюю бумагу. Хранить документ можно на бумаге или в электронном виде с простой электронной подписью.

Заявление о перерасчете пособия

Раньше было единое заявление — и на выплату пособия, и перерасчет. В случае перерасчета нужно было отметить галочкой «пересчитать ранее назначенное пособие».

Теперь для перерасчета появилась отдельная форма. Заявление на перерасчет сотрудник заполняет, если пособие выплачено или выплачивается, но переданные данные нужно изменить или дополнить. Подать его сотрудник должен на бумаге или в электронном виде с простой электронной подписью.

Обратите внимание: в форме нет поля для номера больничного листа — указывается только вид пособия и данные о сотруднике.

Получив такое заявление, бухгалтер должен проверить расчеты. Если ошибка обнаружится, он подает в ФСС реестр с признаком «перерасчет». Бухгалтер может быть и сам инициатором такого заявления, если увидит ошибку в предыдущих расчетах.

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