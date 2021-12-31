Как бухгалтеру вырваться из ловушки времени?

Три полезных совета для тех, кто хочет упростить себе работу, найти время для развития и перестать вздыхать, что времени ни на что не хватает. Пройдите тест и получите подарок.

В тайм-менеджменте есть понятие «ловушки времени» 一 это причины потери времени, которые важно зафиксировать и устранить, чтобы не тратить ресурс на лишние движения и сопутствующую тревогу.

Мы расскажем о трех самых популярных ловушках, в которые попадают бухгалтеры. И если вы проводите хотя бы часть времени в такой ловушке 一 пора навести порядок не только в делах фирмы, но и поближе, в своей ежедневной рутине.

Непродуманная организация работы

Заполнение документов вручную, их копирование, отправка отчетов по одному 一 зачем тренироваться в том, что вы и так хорошо умеете?

Даже если каждое из этих действий занимает считанные минуты и секунды, вместе они сливаются в часы, которые можно потратить на повышение квалификации или отдых. Срочно уменьшайте количество тактических действий, их можно автоматизировать, чтобы больше времени уделить более существенным задачам.

Микроуправление, которое не дает расти

Если вы самостоятельно отслеживаете изменения в нормативных актах и формах, риск пропустить важные обновления слишком велик. А популярный совет все записывать приводит к тому, что вы дублируете даты отчетности и заполнения документов на стикерах, в календаре, в заметках телефона и ежедневнике 一 множество напоминалок никак не помогает, а лишь усиливает тревожность.

Решение: делегируйте конкретные задач подчиненным, а еще лучше 一 программному обеспечению, которому вполне под силу справиться с кучей рутинных дел.

Жизнь на автопилоте

Привычка полагаться на прошлый опыт и делать «как всегда» в нашем быстро меняющемся мире грозит неприятными сюрпризами, среди которых могут быть и непринятая отчетность, и претензии ФНС к сотрудничеству с неблагонадежными партнерами. Положительный опыт в прошлом не гарантирует столь же безоблачного будущего 一 контрагенты, с которыми вы давно работали, могут обанкротиться, требования к заполнению того или иного отчета 一 внезапно измениться. Сделайте глубокий вдох и перестаньте вести дела по инерции. Тем более, что с современными сервисами это намного проще, чем кажется.

Чтобы вы могли получить детальный анализ и советы по оптимизации рабочих процессов в вашей бухгалтерии, мы составили простой тест из 14 вопросов.

Для прохождения и получения результатов не нужна регистрация, в конце теста вас ждет подарок. Удачи!