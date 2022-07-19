Как партнерские программы помогают бухгалтерам

В текущей непростой ситуации важно искать новые варианты развития и поддержки своего дела.

Сегодня хотим рассказать вам о реферальной партнерской программе — способе дополнительного заработка, который идеально подходит бухгалтерской компании.

Партнерская программа — вид сотрудничества, при котором партнер рекомендует сервисы новым клиентам и получает за это вознаграждение. Участие в такой программе ни к чему не обязывает и не требует дополнительных затрат, но может стабильно приносить дополнительный доход.

При этом важно правильно выбрать компанию для партнерства: надежную и стабильную, с прозрачными условиями и востребованными продуктами. Кстати, в Контуре есть своя партнерская программа, участники которой получают денежное вознаграждение от оплат привлеченных ими клиентов.

В реферальной программе Контура участвуют более 15 000 партнеров, 5 000 из них являются бухгалтерскими компаниями.

Почему это актуально?

Партнерская программа поможет бухгалтерской компании масштабировать бизнес и закрывать больше потребностей клиентов. Став участником, вы можете сделать процесс рекомендации частью вашей повседневной работы , монетизировать его и повышать лояльность ваших клиентов.

В портфеле Контура более 70 актуальных IT-сервисов для автоматизации бизнеса. Среди них электронный документооборот, выдача сертификатов электронной подписи и консультации по ним, онлайн-кассы, проверка контрагентов, работа с закупками, маркировкой и многое другое.

Вознаграждение партнеру — от 10 до 50% от оплаты нового клиента. Ставка вознаграждения зависит от сервиса. В среднем партнеры компании зарабатывают около 20 000 рублей в месяц, но это не предел: есть партнер, который получил 500 000 рублей за месяц.

Участвовать в программе могут и организации, и физические лица.

Этапы сотрудничества

Вы регистрируетесь в программе по ссылке. Получаете свой персональный партнерский кабинет с инструментами для продвижения и отслеживания статистики. Рекомендуете сервис Контура новому клиенту с помощью инструментов кабинета партнера: отправляете заявку или используете реферальную ссылку. Менеджер Контура связывается с потенциальным клиентом, подбирает тариф и выставляет счет. Вы получаете денежное вознаграждение на ваш расчетный счет.

Партнерские кейсы

Лучше всего о преимуществах программы расскажут примеры работающих партнеров из бухгалтерской сферы.

Елена, ООО «Бухгалтерское бюро» (г. Омск)

Компания Елены занимается бухгалтерским сопровождением и регистрацией ИП. Среди клиентов на постоянном обслуживании — оптовики и розница, транспортные компании, автошколы, несетевые фитнес-клубы.

фиол «Мы плотно работали с Контуром, и нам нравились сервисы. Часто советовали их своим клиентам, а потом узнали, что можем получать вознаграждение за это».

Как Елена работает с клиентами

Елена зарегистрировалась в реферальной программе и теперь в процессе обслуживания рекомендует знакомые ей сервисы. Благодаря этому клиенты могут решить сразу несколько своих задач в режиме одного окна, а Елена получает деньги за их подключение.

Чаще всего клиенты обращаются по вопросу электронных подписей. Елена направляет их в Удостоверяющий центр Контура, где им помогают выпустить подписи и оказывают консультационные услуги по работе на порталах. Транспортным и торговым компаниям Елена рекомендует электронный документооборот Диадок. Автошколам и фитнес-клубам помогает подключить кассы Контур.ОФД и учетный сервис Контур.Маркет.

Ирина, ИП Коленская Ирина Валериевна (г. Новосибирск)

Ирина — постоянный клиент Контура с 2001 года. Хорошо знает такие продукты как Экстерн, Диадок, Маркет, ОФД. В 2018 году Ирина с нуля создала свою аутсорс-фирму, которая занимается бухгалтерским обслуживанием и проводит консультации по учету и налогам.

Как Ирина работает с клиентами

Одновременно с открытием своего дела Ирина зарегистрировалась в партнерской программе. Ее клиенты-ИП приходят за комплексным обслуживанием, и теперь они могут получить сразу несколько услуг в одном месте. Ирина рекомендует услуги Удостоверяющего центра Контура, электронный документооборот Диадок и сервис отчетности Экстерн.

Клиенты, работающие в розничной торговле и общепите, приобретают через нее Контур.ОФД и Маркет. А недавно Ирина начала рекомендовать курсы Контур.Школы, которые до этого прошла сама.

Итог

Если вы в поиске новых путей развития своего дела, то присмотритесь к партнерским программам. Выбрав подходящую, внимательно ознакомьтесь с правилами, оцените свои возможности и перспективы. Выявите портрет клиента: с какими вопросами к вам обращаются чаще всего, какие нестандартные задачи вы помогаете решать.

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