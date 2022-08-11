КоАП на новый лад. Скидки на штрафы и другие послабления для бизнеса

Проверка кафе выявила нарушения санитарных норм. Что грозит хозяину?

Раньше все компании платили одинаковые штрафы. Теперь социально ориентированные НКО, малые и микропредприятия будут платить такие же штрафы, как ИП. Статус субъекта МСП или СОНКО нарушитель должен иметь на дату совершения проступка.

В случае с кафе штраф по ст. 6.6 КоАП за нарушение составляет 30–50 тыс. ₽ для организаций и 5–10 тыс. ₽ для ИП. Если кафе — малое или микропредприятие, по новым правилам его оштрафуют на сумму, установленную для ИП, то есть на 5–10 тыс. ₽.

Работодатель не заключил с работником договор в письменном виде. Это случилось впервые. Можно ли избежать наказания?

Уклонение от оформления трудового договора — административный проступок (ч. 4 ст. 5.27 КоАП). Раньше работодатель получил бы штраф. Но сейчас ему просто вынесут предупреждение, потому что:

раньше такого нарушения у компании не было;

наказание для этого проступка в КоАП не предусматривает предупреждения,

нарушение не причиняет вреда здоровью и жизни.

Если все эти три условия соблюдены, штрафа не будет. Но если компания раньше привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение, ее все-таки оштрафуют.

Кассир не выдал чек покупателю. Будет штраф или можно получить предупреждение?

За нарушение, предусматривающее ответственность и для предприятия, и для руководства, теперь грозит только одно наказание.

Если компания докажет, что создала все условия, чтобы сотрудники не нарушали закон, ее не оштрафуют. Отвечать будет лишь тот, кто допустил нарушение — директор или ответственный работник.

Если компания оштрафована, то должностное лицо (сотрудника, управляющую компанию) наказывать не будут. Это касается только штрафов по п. 3, 5 ст. 3.5 КоАП.

Штраф за то, что потребитель не получил чек (ч. 2 ст. 14.5 КоАП), могут получить и руководитель (до 10 тыс. ₽), и организация (до 30 тыс. ₽).

Есть возможность получить только наказание руководителя. Например, если организация объяснит, что дело в руководителе, это он не контролировал кассира, а организация со своей стороны сделала все возможное для соблюдения требований закона.

Проверка магазина показала, что продавец включил в договоры с пятью покупателями всего семь дней на возврат товара вместо положенных 14. Сколько штрафов заплатит магазин?

Теперь за одинаковые административные проступки, выявленные в ходе одной проверки, выпишут только один штраф, а не несколько. Одинаковыми считаются нарушения, за которые наказание установлено одной статьей КоАП либо регионального закона.

В данном случае за ущемление прав потребителей (п. 2 ст. 14.8 КоАП) магазин получит штраф на 10–20 тыс. ₽.

Его возьмут единожды, а не за каждого покупателя, так как выявлены одинаковые нарушения.

Это не все поправки в КоАП. Подробный разбор нововведений с примерами и ссылками на нормативные акты, а также список нарушений, за которые могут оштрафовать бухгалтера, читайте в статье.