КоАП РФ

КоАП на новый лад. Скидки на штрафы и другие послабления для бизнеса

В этом году в КоАП РФ внесено несколько корректировок, смягчающих административную ответственность: штрафы можно значительно снизить, заменить предупреждением или не платить совсем. Объясняем на примерах, как изменились правила.

Версия для печати
КоАП на новый лад. Скидки на штрафы и другие послабления для бизнеса

Проверка кафе выявила нарушения санитарных норм. Что грозит хозяину?

Раньше все компании платили одинаковые штрафы. Теперь социально ориентированные НКО, малые и микропредприятия будут платить такие же штрафы, как ИП. Статус субъекта МСП или СОНКО нарушитель должен иметь на дату совершения проступка.

В случае с кафе штраф по ст. 6.6 КоАП за нарушение составляет 30–50 тыс. ₽ для организаций и 5–10 тыс. ₽ для ИП. Если кафе — малое или микропредприятие, по новым правилам его оштрафуют на сумму, установленную для ИП, то есть на 5–10 тыс. ₽.

Работодатель не заключил с работником договор в письменном виде. Это случилось впервые. Можно ли избежать наказания?

Уклонение от оформления трудового договора — административный проступок (ч. 4 ст. 5.27 КоАП). Раньше работодатель получил бы штраф. Но сейчас ему просто вынесут предупреждение, потому что:

  • раньше такого нарушения у компании не было;
  • наказание для этого проступка в КоАП не предусматривает предупреждения,
  • нарушение не причиняет вреда здоровью и жизни.

Если все эти три условия соблюдены, штрафа не будет. Но если компания раньше привлекалась к ответственности за аналогичное нарушение, ее все-таки оштрафуют.

Кассир не выдал чек покупателю. Будет штраф или можно получить предупреждение?

За нарушение, предусматривающее ответственность и для предприятия, и для руководства, теперь грозит только одно наказание.

  • Если компания докажет, что создала все условия, чтобы сотрудники не нарушали закон, ее не оштрафуют. Отвечать будет лишь тот, кто допустил нарушение — директор или ответственный работник.
  • Если компания оштрафована, то должностное лицо (сотрудника, управляющую компанию) наказывать не будут. Это касается только штрафов по п. 3, 5 ст. 3.5 КоАП.

Штраф за то, что потребитель не получил чек (ч. 2 ст. 14.5 КоАП), могут получить и руководитель (до 10 тыс. ₽), и организация (до 30 тыс. ₽).

Есть возможность получить только наказание руководителя. Например, если организация объяснит, что дело в руководителе, это он не контролировал кассира, а организация со своей стороны сделала все возможное для соблюдения требований закона.

Проверка магазина показала, что продавец включил в договоры с пятью покупателями всего семь дней на возврат товара вместо положенных 14. Сколько штрафов заплатит магазин?

Теперь за одинаковые административные проступки, выявленные в ходе одной проверки, выпишут только один штраф, а не несколько. Одинаковыми считаются нарушения, за которые наказание установлено одной статьей КоАП либо регионального закона.

В данном случае за ущемление прав потребителей (п. 2 ст. 14.8 КоАП) магазин получит штраф на 10–20 тыс. ₽.

Его возьмут единожды, а не за каждого покупателя, так как выявлены одинаковые нарушения.

Это не все поправки в КоАП. Подробный разбор нововведений с примерами и ссылками на нормативные акты, а также список нарушений, за которые могут оштрафовать бухгалтера, читайте в статье.

 

«Контур»
«Контур»
Сервисы для бухгалтерии и бизнеса
Кадровый учет

Роструд рассказал, как вносить в трудовую книжку сведения о награждении работника

Отвечая на вопрос, нужно ли сведения о награждениях вносить в хронологическом порядке, Роструд указал, что законодательно это не урегулировано. Но рекомендует делать именно так.

Банки

Переводы от 10 тысяч перестанут уходить по коду из СМС, если ЦБ примет предложение экспертов

Центробанку предложили замораживать переводы на сумму свыше 10 тыс. рублей до повторной верификации личности. Рассчитывают, что это поможет уберечь деньги клиентов от мошенников.

Повышение квалификации

Форма 4-ФСС

Три инстанции поддержали компанию в споре с ФСС из-за опоздания в подаче отчета 4-ФСС

Из-за неправильно указанного регистрационного номера в отчете 4-ФСС, пришлось сдавать корректировку, но позже срока сдачи. ФСС организацию оштрафовал, а суды штраф отменили.

Три инстанции поддержали компанию в споре с ФСС из-за опоздания в подаче отчета 4-ФСС
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». 1С неправильно считает отпускные из МРОТ и отказывается менять формулу

Бухгалтеры возмущаются: в программах 1С не учитывается доля ставки при расчете отпускных и из-за этого сумма получается больше положенного. В самой фирме 1С исправлять ситуацию не планируют.

«Ночной бухгалтер». 1С неправильно считает отпускные из МРОТ и отказывается менять формулу

Мероприятия

Разместить
Валюта

Цитата дня. Про токсичность и валюту

Эксперты по фондовому рынку пытаются разобраться, что значит поворот ЦБ на избавление от доллара и евро и что делать обычным клиентам банков с так называемой токсичной валютой.

Трудовые отношения

Работодатель вправе нарушить соглашение, если компенсация при увольнении противоречит локальным актам организации

Суд отказался взыскать с работодателя обещанные уволенному по соглашению сторон работнику 3 оклада. Причина — руководитель, подписавший соглашение, действовал в ущерб работодателю. А локальные акты компании не содержат условий о компенсации.

Учет расходов

Учет топлива. Чек-лист для бухгалтера

Учет топлива и других ГСМ — это настоящая головная боль бухгалтера. Нужно собрать подтверждающие документы, учесть установленные нормы, правильно отразить все операции как в бухучете, так и для налогообложения, чтобы потом ФНС не сняла расходы. Разберем особенности учета топлива, проблемы и способы их решения.

Учет топлива. Чек-лист для бухгалтера
Читать еще