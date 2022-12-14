Готовимся к переходу на единый налоговый счет: сальдо, сверка и возврат переплат

Что такое сальдо единого счета?

Сначала разберемся с базовыми понятиями:

Единый налоговый платеж (ЕНП) – это деньги, которые организации и ИП перечисляют на специальный счет для исполнения налоговых обязанностей, и деньги, которые взыскали с налогоплательщика. Единый налоговый счет (ЕНС) – это счет налогоплательщика в казначействе, на который перечисляют ЕНП. Совокупная обязанность – общая сумма налогов, авансов, сборов, страховых взносов и других платежей, которые надо внести в конкретную дату.

Плательщики перечисляют на ЕНС сумму в размере совокупной обязанности. Можно заплатить больше совокупной обязанности или меньше, если разбить платеж по частям. На едином счете образуется сальдо – разница между ЕНП и совокупной обязанностью. Положительно сальдо или его часть можно вывести или зачесть для будущих платежей.

Как формируется сальдо? Надо ли что-то для этого делать плательщикам?

Налоговая самостоятельно формирует начальное сальдо на 1 января 2023 года. Плательщикам не нужно дополнительно информировать ИФНС – остаток образуется на основании сведений о недоимках, переплатах и перечисленном ЕНП, которые будут в инспекции по состоянию на 31.12.2022.

Важно!Начальное сальдо – это разница между всеми переплатами и недоимками, которые числятся за налогоплательщиком на 31 декабря 2022 года (ч. 1 ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Начальное сальдо может получиться:

положительным – когда переплата больше задолженности налогоплательщика;

отрицательным – когда задолженность больше переплаты;

нулевым – когда переплата и задолженность равны или же у плательщика нет долгов и налоговых излишков.

Отрицательный остаток говорит о наличии долгов по обязательствам. И если начать год с отрицательного сальдо, налоговики могут отправить требование об уплате недоимки и даже заблокировать операции на расчетном счете (п. 1 ст. 69, ст. 76 НК).

Если долг меньше 3 000 рублей, налоговики выставляют требование в течение года, если больше 3 000 – в течение трех месяцев. Срок погашения задолженности инспектор укажет в требовании: на оплату отводят минимум 8 рабочих дней.

Налоговики пояснили, что в начальном сальдо учтут переплаты и недоимки. Какие именно суммы зачтет ФНС?

При формировании начального сальдо налоговики учтут на едином счете и прямые платежи от налогоплательщика, и другие средства, которые ему причитаются – возмещаемый НДС, проценты на излишние взыскания, переплаченные налоги и другие суммы. Но на ЕНС зачитывают не все переплаты.

Разберемся подробнее.

К переплате относят налоги, авансы, взносы и другие налоговые обязательства, которые излишне заплатили вы или взыскали налоговики. В состав переплаты по ЕНП не включают переплаты (п. 3, 5 ст. 4 263-ФЗ):

с трехлетним сроком давности по состоянию на 31.12.2022;

по региональному налогу на прибыль, если по этому обязательству нет долгов;

по налогу самозанятых;

по авансам по подоходному налогу за иностранных работников с патентом;

сборам за пользование животными и водными объектами;

госпошлинам, не подкрепленным исполнительными актами.

Важно!Обязательно разберитесь с излишками по налогу на прибыль и верните переплаченные налоги, которые заплатили почти три года назад. Иначе эти деньги просто не зачтут в остатках на ЕНС.

Недоимка – это обязательства по уплате налогов, авансов, страховых взносов и других платежей, которые плательщик не исполнил по состоянию на 31.12.2022.

Для формирования начального сальдо из недоимки исключат (п. 2 ст. 4 263-ФЗ):

долги, у которых истек срок взыскания на 31.12.2022;

долги, которые оспорили в суде, и их взыскание на 31.12.2022 приостановили.

Проверьте образовавшиеся недоимки. Если сроки истекают до 31 декабря 2022 года, признайте недоимку безнадежной к взысканию через суд.

Зачем нужна сверка с налоговой? Как свериться с ИФНС до и после ввода ЕНП?

Проведите сверку с вашей налоговой инспекцией, чтобы узнать об образовавшихся недоимках и переплатах. Подайте в ИФНС заявление по форме КНД 1165180 (письмо ФНС от 28.10.2020 № АБ-4-19/17644@). Никаких требований по сроку проведения сверки в конце года нет, но лучше сделать это заранее, не дожидаясь последней рабочей недели.

Для сверки расчетов запросите у налоговиков любой из документов – с каким вам удобнее работать:

Справку о состоянии расчетов . Справку оформляют максимум за пять рабочих дней ( пп. 10 п. 1 ст. 32 НК ). В форме КНД 1160082 ( это и есть справка ) вы увидите все ваши недоимки и переплаты на определенную дату. Но учтите, что в этой справке авансы тоже отражаются как переплата. Выписку операций по расчетам с бюджетом. Налоговики подготовят документы за 2-3 рабочих дня. В выписке показывают операции за период, указанный налогоплательщиком в заявлении. Выписку формируют по платежкам, декларациям, расчетам и другим документам плательщика. Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, взносам по форме КНД 1160070. Акт подготовят за три рабочих дня, но если у плательщика возникнут разногласия, сверка длится дольше – до 40 дней ( п. 14, 15, 20 Временного порядка, утв. письмом ФНС от 09.03.2021 № АБ-4-19/2990 ). В акте показывают начальное сальдо, обороты за период сверки и остатки на конец периода в разрезе выбранных налогов.

Акт сверки вручают налогоплательщику лично, отправляют заказным письмом или предают в электронной форме по ТКС или через личный кабинет на следующий день после его составления (пп. 11 п. 1 ст. 32 НК).

Важно!Сравните свои данные с показателями акта сверки от ИФНС. Если данные совпали и вы со всем согласны, просто подпишите акт: один экземпляр оставьте у себя, другой верните в налоговую. Если же не согласны, подпишите акт «с разногласиями» и получите исправленный акт.

Вместо заявления можно направить запрос на сверку по ТКС. Налоговики пришлют акт сверки для информирования – он не будет иметь юридическую силу. Если вы не согласны с таким актом, придется подать в ИФНС заявление на сверку в обычном порядке.

У нас есть трехлетняя переплата. Можно ли ее вернуть или зачесть?

Если у вас давно образовалась переплата, и по состоянию на 31 декабря 2022 года (включительно) ей будет больше трех лет, деньги сгорят. Такую переплату не учитывают для начального сальдо ЕНС. Не получится ее вернуть на расчетный счет или зачесть в счет других платежей и после 01.01.2023.

С 1 января 2023 года из российского Налогового кодекса уберут правило о трехлетнем ограничении для возврата образовавшейся переплаты.

Но вернуть или зачесть излишки, которые появились до 2020 года, плательщик все равно не сможет. Обновленный порядок из статьи 79 НК применяют только к положительному сальдо на едином счете. То есть налоговики разрешают налогоплательщикам возвращать остаток на ЕНС или засчитывать деньги в счет других платежей, и сроки такого возврата или зачета не ограничены.

Если после сверки с налоговой вы обнаружили переплату, по которой в декабре 2022 года заканчивается трехлетний срок давности, обязательно подайте одно из заявлений:

форму КНД 1150057 – о зачете суммы излишне уплаченного налога;

форму КНД 1150058 – о возврате суммы излишне уплаченного налога.

Если же у вас есть переплата, которой по состоянию на 31 декабря 2022 года будет меньше трех лет, с ней можно ничего не делать. Налоговики автоматически зачтут эту сумму для начального сальдо единого счета. Но если есть необходимость, можно подать заявления на зачет или возврат до конца 2022 года – это не запрещено.

У нас образовалась переплата по налогу на прибыль в региональный бюджет. Что с ней делать?

Для переплаты по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ действует особый порядок (п. 5 ст. 4 263-ФЗ):

Такие излишки не учитываются в сальдо ЕНС на 01.01.2023. Но если начальное сальдо по единому счету будет отрицательным, недоимку погасят за счет переплаты по региональной прибыли. Если недоимку погасили, но по налогу на прибыль в бюджет субъекта все равно осталась переплата, ее зачтут в счет будущих платежей по этому налогу. Заявление от плательщика не нужно, налоговики все сделают сами.

Особенности распределения переплаты по налогу на прибыль – еще одна причина, по которой нужно заранее провести сверку расчетов с ИФНС. Проанализируйте свои обязательства: если вы закрываете год без долгов и недоимок, то начальное сальдо по ЕНС будет положительным или нулевым.

И возможно вам нет смысла оставлять переплату по региональному налогу на прибыль: гораздо выгоднее вернуть деньги на расчетный счет.

У недоимки истек срок взыскания. Как ее списать?

Недоимки со сроком исковой давности, истекающим после 1 января 2023 года, учтут в начальном сальдо единого счета, если не погасите их до нового года. Если же срок взыскания истекает до 31 декабря 2022 года или недоимку оспорили в суде и приостановили взыскание, ее не учтут при формировании начального сальдо ЕНС.

Важно!Налоговые органы списывают задолженность со счета плательщика, если признают ее безнадежной, то есть невозможной к взысканию (п. 1 ст. 59 НК). Одно из оснований для списания – истечение срока давности. Но просроченные долги списывают только в судебном порядке.

Рекомендуем самостоятельно подать исковое заявление в судебные инстанции о признании задолженности безнадежной. Иначе ждать списания от налоговиков можно очень и очень долго. Обратиться в суд можно и по долгам с истекшим сроком, и по недоимкам, срок взыскания которых истекает до конца 2022 года.

Как контролировать ЕНС в 2023 году?

С 2023 года налогоплательщики смогут проводить сверки по ЕНП и запрашивать у налоговиков информацию о состоянии своего единого счета. В зависимости от запроса, в ИФНС подготовят (п. 6 ст. 6.1, пп. 10 п. 1 ст. 32 НК):

Справку о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо на едином счете. Справку сделают в течение пяти рабочих дней после поступления запроса от плательщика. Если сальдо отрицательное, информация от налоговой обязанности детализируется. Справку о принадлежности денег, перечисленных в качестве ЕНП. Срок подготовки документа – пять рабочих дней. Справку оформят за период, который не превышает трех лет, предшествующих дате запроса. Справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов. Эту справку подготовят за десять рабочих дней со дня поступления запроса.

Операции и остатки на ЕНС можно контролировать онлайн. Данные о состоянии единого счета и детализация единого платежа доступны в личном кабинете на сайте ФНС, учетной системе налогоплательщика или через ТКС.

Кроме того, вводят оперативную обратную связь с налоговиками – все вопросы про ЕНП и ЕНС тоже можно задать онлайн и не тратить время на звонки и личные визиты в инспекцию.