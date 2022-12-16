Как применять ограничение по прожиточному минимуму при удержаниях по исполнительным листам

Алексей Смирнов, юрист по налоговым, трудовым и гражданским правоотношениям

Правки, касающиеся сохранения прожиточного минимума, законодатели внесли сразу в два документа: Гражданский процессуальный кодекс и профильный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

При этом, поскольку изменения носили точечный характер, итоговый вариант оказался весьма противоречивым. В частности, на данный момент невозможно однозначно ответить на вопрос: в каких случаях администрация по месту работы должника при удержаниях по исполнительному листу должна сохранять прожиточный минимум, а в каких – нет.

В результате работодатели оказались между двух огней: ошибка как в ту, так и в другую сторону чревата конфликтом – либо с приставами, либо с работником.

Что говорят кодексы

Общие правила удержаний из зарплаты регламентируются Трудовым кодексом, в статье 137 которого сказано: удержания производятся только в случаях, предусмотренных самим ТК и иными федеральными законами. А в ст. 138 ТК установлено дополнительное ограничение: нельзя производить удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом не обращается взыскание.

Таким образом, чтобы удержание из зарплаты было законным, должны соблюдаться два условия:

возможность удержания зафиксирована в федеральном законе ( здесь напомним, что кодексы по своему юридическому статусу также являются федеральными законами ); производится выплата, в отношении которой федеральным законом ( в т. ч. кодексом – см. выше ) не установлен запрет на удержания.

И если с первым условием все предельно понятно: возможность удержания работодателем из заработной платы и иных доходов по исполнительным листам прямо предусмотрена п. 3 ст. 98 закона № 229-ФЗ. То со вторым условием после 1 февраля 2022 года ситуация куда сложнее.

В соответствии с п. 1 ст. 446 ГПК взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на заработную плату и иные доходы гражданина-должника в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения. При этом никаких особенной или исключений Кодекс не устанавливает: норма носит императивный и безусловный характер. А, значит, должна применяться к любому исполнительному документу, вне зависимости от его содержания, а также вне зависимости от требования, в счет которого производятся удержания.

Получается, что по правилам ГПК администрация по месту работы должника при получении любого исполнительного документа, предусматривающего обращение взыскания на заработную плату и иные доходы, должна обеспечить выполнение требования п. 1 ст. 446 кодекса и сохранить за работником сумму, равную прожиточному минимуму. Ведь на эту часть зарплаты взыскание не может быть обращено в силу федерального закона, коим, как уже отмечалось является ГПК (его реквизиты – от 14.11.2002 № 138-ФЗ).

При этом не важно ни от кого – приставов или самого взыскателя – поступил документ, ни есть ли в нем указание на сохранение прожиточного минимума, ни то, в счет чего производится взыскание (алименты, задолженность по договорам ГПХ, налоги, вред здоровью, имуществу и проч.).﻿

Что говорит профильный закон

Процедура исполнения судебных решений, в т. ч. путем взыскания за счет зарплаты и иных доходов, регламентируется профильным законом № 229-ФЗ.

В него, как уже отмечалось, также были внесены поправки, касающиеся сохранения за должником прожиточного минимума. Но в отличие от ГПК, они предусматривают заявительный механизм.

Чтобы сохранить прожиточный минимум, должник должен обратиться к приставам, а те на основании этого заявления внести соответствующую запись в постановление, которое направляется работодателю. При этом оговаривается, что механизм сохранения прожиточного минимума не распространяется на взыскание алиментов, вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца и ущерба, причиненного преступлением (п. 3.1 ст. 99 закона № 229-ФЗ).

Одновременно в силу п. 14.1 ст. 30 и п. 5.1 ст. 69 закона № 229-ФЗ организация обязана обеспечить выполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, полученном из службы судебных приставов. А в п. 3 ст. 98 закона № 229-ФЗ прямо сказано, что работодатель должен удерживать деньги из зарплаты и иных доходов должника в соответствии с требованиями, содержащимися в исполнительном документе.

Из этого можно сделать вывод, что если в поступившем в администрацию постановлении пристава нет отметки о сохранении прожиточного минимума, то работодатель может производить удержания и за его пределами.

Таким образом, с точки зрения закона № 229-ФЗ, алгоритм действий для работодателя, вроде бы, выглядит следующим образом:

если исполнительный документ поступил напрямую от взыскателя, то нужно ориентироваться на положения ст. 446 ГПК и проводить удержания только в части, превышающей прожиточный минимум;

если исполнительный документ поступил от приставов и в постановлении сказано о сохранении прожиточного минимума, то удержания также проводятся только в части, превышающей прожиточный минимум;

если исполнительный документ поступил от приставов и в постановлении нет указания на сохранение прожиточного минимума, то удержания могут проводиться и в части, не превышающей прожиточный минимум.

Однако эта стройная, на первый взгляд, логика рушится при более внимательном изучении закона № 229-ФЗ. Дело в том, что во всех статьях, где устанавливаются правила сохранения за должником прожиточного минимума, речь идет о взыскании за счет денежных средств на счетах в банке. А вовсе не об удержаниях из заработной платы или иного дохода по месту их выплаты.

Выходит, что весь приведенный выше механизм, предусматривающий подачу заявления и вынесение приставами постановления, работает только в отношениях с банками, а к работодателям вообще никакого отношения не имеет!

Именно поэтому, кстати, в заявлении, которое подается приставам, от должника требуется указать реквизиты счета, где необходимо сохранять средства в размере прожиточного минимума, а также наименование обслуживающего банка (пп. 2 и 3 п. 5.1 ст. 69 закона № 229-ФЗ). Ведь в противном случае логичнее было бы указывать данные о работодателе, выплачивающем доходы.

В итоге, мы снова возвращаемся к исходной точке – положениям ст. 137 и 138 ТК, которые «работают» в связке со ст. 446 ГПК. А она, в свою очередь, требует сохранять прожиточный минимум именно при обращении взыскания на зарплату и иные доходы. Всегда и без каких-либо условий и оговорок.

Но значит ли это, что, руководствуясь ст. 446 ГПК, работодатель вправе игнорировать требования приставов или исполнительного документа, поступившего от взыскателя, и не производить удержания в части, равной прожиточному минимуму?

Ответа на этот вопрос на данный момент нет ни в судебной практике, ни в официальных разъяснениях контролирующих органов.

Как быть работодателю

В этой связи, работодателям при получении исполнительных документов, предусматривающих удержания за пределами прожиточного минимума, можно рекомендовать придерживаться следующего порядка действий.

Если документ поступил от приставов, то, во-первых, сразу же уведомить об этом работника-должника и предложить ему не только максимально оперативно обратиться к приставам с заявлением о сохранении прожиточного минимума, но и настоять на направлении в адрес работодателя постановления с соответствующей отметкой. Для ускорения процесса можно помочь сотруднику с подготовкой заявления и предоставить время для визита в офис ССП.

Во-вторых, самостоятельно обратиться с официальным письменным запросом к судебному приставу-исполнителю с целью получения разъяснений о порядке исполнения полученного постановления. Такое право администрации дает ст. 64.1 закона № 229-ФЗ.

Если же исполнительный документ поступил напрямую от взыскателя, то обращаться за его разъяснением может только должник. И делается это в судебном порядке (п. 1 ст. 433 ГПК). Соответственно работодателю нужно как можно скорее уведомить работника о сложившейся ситуации и помочь ему с обращением в суд.

До получения официальных разъяснений, на наш взгляд, безопаснее все же применять положения ст. 446 ГПК и производить удержания только из зарплаты, превышающей прожиточный минимум. Такое поведение в случае получения в дальнейшем из суда или от приставов противоположных разъяснений даст возможность произвести доудержания непосредственно из доходов должника.

Тогда как обратный подход – изначальное удержание без учета прожиточного минимума – при получении разъяснений о необходимости его сохранения приведет не только к необходимости компенсации работнику излишне удержанных сумм за счет работодателя, но и может стать поводом для штрафа за неполную выплату зарплаты (ч. 6 ст. 5.27 КоАП).