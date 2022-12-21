Уведомление по единому налоговому платежу: что за документ и кто должен его сдавать

Деньги с этого счета ФНС будет разбирать сама, но на основании ваших деклараций и расчетов. Именно из отчетности она возьмет суммы начислений по каждому налогу.

Но бывает так, что отчеты подаются позже, чем платится налог, или совсем не подаются, например:

авансы по УСН (платим ежеквартально, декларация – по итогам года);

НДФЛ и страховые взносы (платим каждый месяц, отчеты – ежеквартальные);

налоги на транспорт и землю (платим ежеквартально, платежи ФНС рассчитывает сама).

Для этих случаев чиновники придумали уведомление об исчисленных налогах.

Эксперты Контур.Экстерна рассказали, по какой форме подавать уведомление, как его заполнять и когда оно не нужно. Еще больше подробностей можно найти в статье журнала Экстерна: «Уведомление по ЕНП в 2023 году: форма, сроки, штрафы и многое другое».

Как сдать уведомление

Подается уведомление в ИФНС по месту постановки на учет плательщика или по месту постановки на учет крупнейшего плательщика.

Способы подачи:

по ТКС, подписанное УКЭП;

через ЛК налогоплательщика, подписанное УКЭП;

на бумаге, если плательщику разрешено сдавать бумажную отчетность.

Уведомление об исчисленных суммах можно будет сдать и в Экстерне.

Как заполнить уведомление

Уведомление многострочное, в него можно вносить информацию по обязательствам всех обособленных подразделений компании. Можно подать одно уведомление по всем КПП, а можно по каждому КПП отдельно – как вам удобно.

В уведомлении шесть реквизитов (п. 2.6 Порядка):

«КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете)» – указывают только организации, ИП это поле не заполняют. «Код по ОКТМО» – проставляется код или по месту нахождения компании, или ее обособки (если платится налог по месту нахождения ОП), или по месту нахождения недвижимости. «Код бюджетной классификации» – укажите КБК уплачиваемого платежа. «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сборов, страховых взносов» – проставьте сумму уплачиваемого платежа. «Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала)» – здесь указываем код отчетного периода. Если платите ежемесячные авансы, то при указании кодов 21, 31, 33, 34 через дробь напишите порядковый номер месяца квартала – 01, 02, 03 или 04 (этот код, видимо, для декабрьского НДФЛ). А если платите ежеквартальные авансы, то при заполнении кода 34 укажите порядковый номер квартала – 01, 02, 03, 04. «Отчетный календарный год» – год, за который платится налог.

По каким налогам и когда подавать уведомление

Общий срок – до 25 числа месяца, в котором уплачивается платеж. Но могут быть переносы из-за выходных или праздников.

В 2023 году подаются уведомления по основным налогам:

Агентский налог на прибыль – до 25 числа после окончания периода, в котором выплачен доход.

НДФЛ – ежемесячно до 25 числа.

Страховые взносы – ежемесячно до 25 числа, кроме апреля, июля, октября 2023 года и января 2024 года.

УСН – ежеквартально до 25 апреля, июля и октября. За 4 квартал уведомление не нужно, так как будет сдана декларация.

Имущественные налоги – ежеквартально, если установлены авансовые платежи, и ежегодно до 25 февраля.

Когда уведомление не нужно

Понять, нужно ли подавать уведомление, можно так:

Смотрим, платится ли налог, взнос, сбор в составе ЕНП. Если платится, смотрим на срок подачи декларации (расчета). Если этот срок позже, чем срок уплаты налога (аванса), уведомление необходимо. Если не позже, то уведомлять ИФНС не нужно.

Не нужны уведомления по налогу на прибыль (кроме агентского), НДС, НДПИ, ПСН, АУСН, налогу на игорный бизнес и некоторым другим налогам.

Не подавать в 2023 году уведомления могут те плательщики, кто их ни разу не сдавал. В 2023 году они вместо уведомлений могут направлять в ИФНС платежные поручения.

Что будет, если не отправить уведомление

Налоговики не смогут узнать, какой налог и в какой сумме вы заплатили. Возможные варианты развития событий: неопознанный платеж закроет другие обязательства и недоимки (если они есть) или «повиснет» положительным сальдо на вашем ЕНС.

А еще ФНС может предъявить штраф 200 рублей за каждый несданный документ (п. 1 ст. 126 НК). Об этом она недавно заявила на своем сайте, отвечая на вопросы налогоплательщиков по ЕНП.

Как исправить ошибку в уведомлении

Если вы неверно оформили уведомление, отправьте в ИФНС исправленный документ. При этом корректируйте только реквизиты, в которых допущена ошибка.

Если неверно указана сумма, следует подать уведомление с правильной суммой. А в случае ошибки в КПП подается новое уведомление с корректным КПП и с нулевой суммой по неверному КПП.

Исправленное уведомление не понадобится, если вы уже успели сдать декларацию или расчет.