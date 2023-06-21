Какие ошибки чаще всего допускают в КУДиР и как их исправлять

При проверках налоговая просматривает книги учета и штрафует за ошибки в них. Штраф за грубые ошибки составляет от 10 000 ₽ до 30 000 ₽, а если ошибка привела к занижению налоговой базы — от 40 000 ₽. Расскажем о самых частых ошибках и способах исправления.

Оформление КУДиР

Книгу учета доходов и расходов должны вести предприниматели и организации на УСН, предприниматели на ОСНО, ЕСХН и ПСН.

Чаще всего книга учета ведется в электронном виде. По итогам налогового периода ее нужно распечатать с нумерацией страниц.

Бумажные страницы книги прошивают крепкой ниткой, на тыльную сторону книги наклеивают листок бумаги поверх концов нитки. Ставят дату, подпись руководителя и печать (если есть) так, чтобы частично они находились на приклеенном листке, а частично на тыльной стороне КУДиР. После этого книгу хранят не менее 5 лет.

Подпись руководителя — обязательный реквизит КУДиР, за ее отсутствие грозит штраф.

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Заверение КУДиР

Сдавать книги учета в налоговую не нужно, но предприниматели на ОСНО и ЕСХН должны заверять КУДиР в налоговой.

Если книгу ведут в бумажном виде , заверить ее нужно в том же году, когда книга ведется, до 30 апреля.

Если книгу ведут в электронном виде, ее заверяют после того, как книга распечатана, прошита и подписана руководителем. Срок заверения — до 31 марта следующего года после отчетного.

Подпись и печать инспектора ФНС в книге по ОСНО и ЕСХН — тоже обязательный реквизит этого документа.

На практике сотрудники ФНС часто удивляются, когда им приносят книги учета на заверение, но лучше сделать это.

Исправление ошибки в бумажной книге

Если вы обнаружили ошибку в бумажной книге, есть два способа исправления. Первый — исправить ошибки в системе учета и распечатать новую книгу без ошибок. Затем прошить и заверить.

Второй способ — внести исправления в саму книгу.

Ошибки нельзя закрашивать канцелярским корректором, их исправляют по общим для бухгалтерии правилам.

Зачеркните неверные данные тонкой чертой, рядом внесите корректную запись, напишите на полях: «Исправленному верить», проставьте дату, подпись ответственного за исправление лица и печать (если есть).

Скорее всего, придется пересчитать суммы по итогам квартала и года — и тоже исправить записи.

Какие ошибки чаще всего встречаются в КУДиР

Ошибки по невнимательности

Указана неверная сумма или реквизиты другого первичного документа.

Указана операция, которую позже отменили (например, вернули товар).

Дважды отражен один и тот же доход по эквайрингу: сначала по кассовому отчету, затем по банковской выписке.

Лишние доходы и расходы

Указаны доходы, которые не входят в облагаемую базу: личные средства ИП, которые он внес на счет, или возврат переплаты по налогу.

В доходах не отражена операция по списанию кредиторки.

Доход при безналичной оплате указан за вычетом комиссии банка-эквайера.

В расходах УСН учтены затраты, которых нет в закрытом перечне из ст. 346.16 НК — например, штрафы и пени по налогам.

Взносы и НДС

Страховые взносы учтены по завышенной ставке, при этом малое предприятие имеет право на пониженную ставку взносов.

Сумма расхода и относящийся к ней НДС указаны в одной строке, хотя их надо разводить в разные строки — это более «безопасный» способ записи.

При УСН не включен в расходы НДС.

Чтобы снизить риск ошибок, работайте в учетном сервисе, который заполняет КУДиР автоматически.

Вы загружаете банковскую выписку, указываете доходы и расходы, реквизиты первичных документов, а система корректно заполняет книгу учета.

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