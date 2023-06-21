Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип «Контур»
«Контур»
Регистры учета

Какие ошибки чаще всего допускают в КУДиР и как их исправлять

При проверках налоговая просматривает книги учета и штрафует за ошибки в них. Штраф за грубые ошибки составляет от 10 000 ₽ до 30 000 ₽, а если ошибка привела к занижению налоговой базы — от 40 000 ₽. Расскажем о самых частых ошибках и способах исправления.
67
Какие ошибки чаще всего допускают в КУДиР и как их исправлять
Иллюстрация: «Контур»

Оформление КУДиР

Книгу учета доходов и расходов должны вести предприниматели и организации на УСН, предприниматели на ОСНО, ЕСХН и ПСН.

Чаще всего книга учета ведется в электронном виде. По итогам налогового периода ее нужно распечатать с нумерацией страниц.

Бумажные страницы книги прошивают крепкой ниткой, на тыльную сторону книги наклеивают листок бумаги поверх концов нитки. Ставят дату, подпись руководителя и печать (если есть) так, чтобы частично они находились на приклеенном листке, а частично на тыльной стороне КУДиР. После этого книгу хранят не менее 5 лет.

Подпись руководителя — обязательный реквизит КУДиР, за ее отсутствие грозит штраф.

Рассчитывайте налоги и взносы прямо в Контур.Экстерне. Сервис поможет заполнить платежки, книги учета и отчеты для отправки онлайн.

Заверение КУДиР

Сдавать книги учета в налоговую не нужно, но предприниматели на ОСНО и ЕСХН должны заверять КУДиР в налоговой.

  • Если книгу ведут в бумажном виде, заверить ее нужно в том же году, когда книга ведется, до 30 апреля.

  • Если книгу ведут в электронном виде, ее заверяют после того, как книга распечатана, прошита и подписана руководителем. Срок заверения — до 31 марта следующего года после отчетного.

Подпись и печать инспектора ФНС в книге по ОСНО и ЕСХН — тоже обязательный реквизит этого документа.

На практике сотрудники ФНС часто удивляются, когда им приносят книги учета на заверение, но лучше сделать это.

Исправление ошибки в бумажной книге

Если вы обнаружили ошибку в бумажной книге, есть два способа исправления. Первый — исправить ошибки в системе учета и распечатать новую книгу без ошибок. Затем прошить и заверить.

Второй способ — внести исправления в саму книгу.

Ошибки нельзя закрашивать канцелярским корректором, их исправляют по общим для бухгалтерии правилам.

Зачеркните неверные данные тонкой чертой, рядом внесите корректную запись, напишите на полях: «Исправленному верить», проставьте дату, подпись ответственного за исправление лица и печать (если есть).

Скорее всего, придется пересчитать суммы по итогам квартала и года — и тоже исправить записи.

Какие ошибки чаще всего встречаются в КУДиР

Ошибки по невнимательности

  • Указана неверная сумма или реквизиты другого первичного документа.

  • Указана операция, которую позже отменили (например, вернули товар).

  • Дважды отражен один и тот же доход по эквайрингу: сначала по кассовому отчету, затем по банковской выписке.

Лишние доходы и расходы

  • Указаны доходы, которые не входят в облагаемую базу: личные средства ИП, которые он внес на счет, или возврат переплаты по налогу.

  • В доходах не отражена операция по списанию кредиторки.

  • Доход при безналичной оплате указан за вычетом комиссии банка-эквайера.

  • В расходах УСН учтены затраты, которых нет в закрытом перечне из ст. 346.16 НК — например, штрафы и пени по налогам.

Взносы и НДС

  • Страховые взносы учтены по завышенной ставке, при этом малое предприятие имеет право на пониженную ставку взносов.

  • Сумма расхода и относящийся к ней НДС указаны в одной строке, хотя их надо разводить в разные строки — это более «безопасный» способ записи.

  • При УСН не включен в расходы НДС.

Чтобы снизить риск ошибок, работайте в учетном сервисе, который заполняет КУДиР автоматически.

Вы загружаете банковскую выписку, указываете доходы и расходы, реквизиты первичных документов, а система корректно заполняет книгу учета.

Контур.Экстерн журнал — читайте статьи и смотрите видео!

Реклама: АО «ПФ «СКБ Контур», ИНН: 6663003127, ОГРН 1026605606620, +16, erid:

«Контур»

«Контур»

Экосистема для бизнеса

2480 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Судебная практика по налоговым спорам

    Налоговики будут отвечать за ошибки других органов власти. Компании имеют право на возмещение государством вреда

    ВС РФ признал, что налоговики несут ответственность за ошибки других органов власти, которые привели к завышению платежей. ФНС должна возвращать компаниям с процентами излишне уплаченный налог, если его внесение в казну произошло из-за ошибочных решений государственных или муниципальных властей.

    Налоговики будут отвечать за ошибки других органов власти. Компании имеют право на возмещение государством вреда
    16
    Логотип «Контур»
    «Контур»
    Регистры учета

    Какие ошибки чаще всего допускают в КУДиР и как их исправлять

    При проверках налоговая просматривает книги учета и штрафует за ошибки в них. Штраф за грубые ошибки составляет от 10 000 ₽ до 30 000 ₽, а если ошибка привела к занижению налоговой базы — от 40 000 ₽. Расскажем о самых частых ошибках и способах исправления.

    Какие ошибки чаще всего допускают в КУДиР и как их исправлять
    67
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Финансовый анализ

    Как XYZ-анализ помогает изучать ассортимент компании? Что стоит за буквами X, Y, Z

    Чтобы управлять прибылью, нужно управлять ассортиментом. Однако у компаний с сотней товаров всегда есть риск не понять, на чём стоит сделать акцент. Для анализа товаров бизнес часто прибегает к ABC-анализу. В некоторых ситуациях его бывает недостаточно — тогда проводят XYZ-анализ. Рассказываем в каких ситуациях нужен этот анализ и какие у него преимущества.

    Как XYZ-анализ помогает изучать ассортимент компании? Что стоит за буквами X, Y, Z
    8
    Логотип Клерк
    Клерк
    ФСБУ НМА

    Новый ФСБУ «НМА» в 2023 году. Что нужно знать бухгалтерам

    Минфин утвердил ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Проходим через стадии отрицания, гнева, выдыхаем и принимаем свежий стандарт. Как с ним работать — рассказываем в статье.

    Новый ФСБУ «НМА» в 2023 году. Что нужно знать бухгалтерам
    3 тыс.
    Логотип Bangelov
    Bangelov
    Трудовые отношения

    Как заключить трудовой договор с мигрантом, чтобы не попасть на штрафы. Алгоритм действий

    В статье рассмотрели алгоритм действий в зависимости от статуса работника: какие службы и в какие сроки нужно уведомить.

    Как заключить трудовой договор с мигрантом, чтобы не попасть на штрафы. Алгоритм действий
    42
    Логотип fromd
    fromd
    Маркетинг

    Преимущество SEO-продвижения в бизнесе. Поискове продвижение для улучшения бизнес-показателей

    В современном мире все больше людей используют интернет для поиска информации, товаров или услуг. От этого зависит успех онлайн-бизнеса. Сегодня одна из самых важных задач при создании сайта — это его продвижение. В этой статье мы расскажем о том, зачем нужно SEO-продвижение сайта и какие преимущества оно дает.

    Преимущество SEO-продвижения в бизнесе. Поискове продвижение для улучшения бизнес-показателей
    30
    Логотип МойСклад
    МойСклад
    Интервью

    Масштабирование на маркетплейсах: путь продавца от 100 тыс. к 5 млн рублей

    Олег Твисто — селлер на маркетплейсах. Разработал собственную финансовую модель, позволяющую кратно масштабировать бизнес без сторонних инвестиций. Как продавать на четырех ведущих площадках, как создать сбалансированный портфель товаров и постоянно расширять ассортимент — он делится в этой статье.

    Масштабирование на маркетплейсах: путь продавца от 100 тыс. к 5 млн рублей
    479
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзоры для бухгалтера

    Отмена штрафа за отсутствие регистрации по месту жительства, наказание за продажу спирта. Обзор карательного права

    Рассматриваются законодательные инициативы, затрагивающие вопросы наказания.

    32
    Читать еще