Логотип «Контур»
«Контур»
Электронные подписи

Продлили действие сертификатов электронной подписи для сотрудников

Сотрудники компаний смогут пользоваться своими сертификатами еще целый год. Новые поправки к Федеральному закону об электронной подписи №63-ФЗ утвердили такую возможность. Разбираемся, что это значит для пользователей Экстерна.
27
Продлили действие сертификатов электронной подписи для сотрудников
Иллюстрация: «Контур»

Какие подписи разрешили использовать в работе

Руководители организаций, ИП, нотариусы по-прежнему получают сертификаты квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС. Здесь ничего не изменилось.

А вот физические лица могут еще год использовать сертификат сотрудника организации, в котором есть информация и о владельце, и об организации.

Вот что изменили в законе от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ:

  1. Если работник компании получил свой сертификат с привязкой к организации до 1 сентября 2023 года, он сможет использовать его до тех пор, пока не закончится срок действия, но не позже 31 августа 2024 года. Начиная с 1 сентября 2024 года работать с таким сертификатом не получится.

  2. После 1 сентября 2024 года работники будут получать только сертификаты физлиц. С 1 сентября 2023 года перестанут выдавать сертификаты для сотрудников с привязкой к организации.

Нужно ли с 1 сентября 2023 года применять машиночитаемую доверенность

Если не перешли на новый формат работы с сертификатами физлиц, машиночитаемая доверенность (МЧД) не понадобится.

Если же получили сертификат физлица и хотите подписывать им отчетность, придется оформить МЧД.

В Экстерне доступны актуальные формы и встроенные проверки. Отчитаться →

Как сейчас работать в Экстерне

По выбору пользователя:

  • с сертификатом сотрудника организации;

  • с сертификатом физлица плюс МЧД.

Если ваш сертификат сотрудника еще не закончился, вы можете работать с ним и дальше. Переходить на электронную подпись физлица пока не обязательно.

Но нужно учитывать ограничения по машиночитаемой доверенности. Актуальный формат электронной доверенности от налоговой инспекции не включает функцию передоверия. На практике это означает, что сотрудник не может сделать МЧД от имени руководителя компании. Сейчас передоверие возможно только для бумажной доверенности

Если в вашей организации принято передоверие полномочий, лучше сделать так: проверить сроки сертификатов сотрудников и успеть обновить сертификаты сотрудников до 1 сентября 2023 года. Тогда они смогут работать с этими подписями в 2024 году — до окончания срока сертификата.

Реклама: АО «ПФ «СКБ Контур», ИНН: 6663003127, ОГРН 1026605606620, +16, erid:

https://www.kontur-extern.ru/info

«Контур»

«Контур»

Экосистема для бизнеса

2763 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!

    Ждем вас на нашем мероприятии с топовыми лекторами и темами. Участвуйте лично или онлайн.

    🔥 Приглашаем принять участие в «Клерк.Конференции: ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, оптимизация, отчетность, проверки». Она состоится уже 12 сентября!
    78
    Логотип Цифровая HR платформа
    Цифровая HR платформа
    Управление персоналом

    Как HR-специалисту решить проблему нехватки персонала и сократить операционные издержки

    Расскажем, как HR-специалисту закрывать потребности бизнеса во временном персонале и экономить при этом ресурсы компании.

    Как HR-специалисту решить проблему нехватки персонала и сократить операционные издержки
    408
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Доступ к расчетному счету ограничен: пять основных причин

    Следуя требованиям закона №115-ФЗ, банки отслеживают  движение  денежных средств по счетам клиентов и пресекают операции сомнительного характера. В статье разберем основные причины, почему дистанционное банковское обслуживание может быть приостановлено для проверки законности переводов, и как избежать нежелательной блокировки.

    Доступ к расчетному счету ограничен: пять основных причин
    373
    Логотип Астрал
    Астрал
    Онлайн-кассы

    Рейтинг онлайн-касс в 2023 году

    На рынке представлено множество онлайн-касс, различных по техническим характеристикам и ценам. Составили обзор 12 популярных моделей ККТ, который поможет выбрать кассу для нужной сферы и формата бизнеса.

    Рейтинг онлайн-касс в 2023 году
    33
    Логотип QIWI Business
    QIWI Business
    Онлайн-кассы

    Как выбрать кассу. Онлайн-кассы 

    В 2023 году практически все организации и ИП в РФ обязаны использовать при расчётах контрольно-кассовую технику. К выбору кассы нужно подойти внимательно: учесть требования закона и особенности бизнеса. Разберём, как выбрать онлайн-кассу и на что нужно обратить внимание.

    Как выбрать кассу. Онлайн-кассы 
    78
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Такси в Сербии. Стоимость поездок, потенциальные риски

    Такси - неотъемлемая часть городской инфраструктуры, обеспечивающая мобильность и удобство для местных жителей и туристов. В этой статье мы рассмотрим особенности такси в Сербии, а также обсудим возможные ситуации, в которых пассажиры могут столкнуться с обманом.

    Такси в Сербии. Стоимость поездок, потенциальные риски
    9
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Врачи против мифов. Важные факты о здоровье. Что нужно знать родителям-бухгалтерам

    Помогут ли растирание или горчичники в лечении ОРВИ? Нужно ли пить сорбенты при отравлении? А поливитамины для иммунитета? 🔥В новом видео эти и другие мифы разбирают педиатр DocDeti Павел Житов и гастроэнтеролог DocDeti и DocMed Ольга Горячева.

    4
    37
    Логотип «Контур»
    «Контур»
    Электронные подписи

    Продлили действие сертификатов электронной подписи для сотрудников

    Сотрудники компаний смогут пользоваться своими сертификатами еще целый год. Новые поправки к Федеральному закону об электронной подписи №63-ФЗ утвердили такую возможность. Разбираемся, что это значит для пользователей Экстерна.

    Продлили действие сертификатов электронной подписи для сотрудников
    27
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Ведение бизнеса

    Модульбанк организует бизнес-тур в Кыргызстан для продавцов на маркетплейсах

    Команда Модульбанка организует выездной бизнес-тур в Кыргызстан для начинающих и опытных селлеров 20-24 сентября. Это возможность получить реальную информацию о том, как работать в Кыргызстане, которую не найти в открытых источниках.

    74
    Читать еще