Продлили действие сертификатов электронной подписи для сотрудников

Сотрудники компаний смогут пользоваться своими сертификатами еще целый год. Новые поправки к Федеральному закону об электронной подписи №63-ФЗ утвердили такую возможность. Разбираемся, что это значит для пользователей Экстерна.

Какие подписи разрешили использовать в работе

Руководители организаций, ИП, нотариусы по-прежнему получают сертификаты квалифицированной электронной подписи в удостоверяющем центре ФНС. Здесь ничего не изменилось.

А вот физические лица могут еще год использовать сертификат сотрудника организации, в котором есть информация и о владельце, и об организации.

Вот что изменили в законе от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ:

Если работник компании получил свой сертификат с привязкой к организации до 1 сентября 2023 года, он сможет использовать его до тех пор, пока не закончится срок действия, но не позже 31 августа 2024 года. Начиная с 1 сентября 2024 года работать с таким сертификатом не получится. После 1 сентября 2024 года работники будут получать только сертификаты физлиц. С 1 сентября 2023 года перестанут выдавать сертификаты для сотрудников с привязкой к организации.

Нужно ли с 1 сентября 2023 года применять машиночитаемую доверенность

Если не перешли на новый формат работы с сертификатами физлиц, машиночитаемая доверенность (МЧД) не понадобится.

Если же получили сертификат физлица и хотите подписывать им отчетность, придется оформить МЧД.

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Как сейчас работать в Экстерне

По выбору пользователя:

с сертификатом сотрудника организации;

с сертификатом физлица плюс МЧД.

Если ваш сертификат сотрудника еще не закончился, вы можете работать с ним и дальше. Переходить на электронную подпись физлица пока не обязательно.

Но нужно учитывать ограничения по машиночитаемой доверенности. Актуальный формат электронной доверенности от налоговой инспекции не включает функцию передоверия. На практике это означает, что сотрудник не может сделать МЧД от имени руководителя компании. Сейчас передоверие возможно только для бумажной доверенности.

Если в вашей организации принято передоверие полномочий, лучше сделать так: проверить сроки сертификатов сотрудников и успеть обновить сертификаты сотрудников до 1 сентября 2023 года. Тогда они смогут работать с этими подписями в 2024 году — до окончания срока сертификата.

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