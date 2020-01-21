Как решить конфликт с помощью медиации

Почему с помощью медиации становится реальным решение даже затяжного сложного конфликта? Потому что медиатор помогает сторонам взглянуть на проблемы немного шире и извне.

Медиация — это переговоры с участием нейтрального посредника (медиатора).

Стороны обращаются к медиации, когда надо разрешить спор. Это может быть на стадии судебного разбирательства, до или после суда.

Медиация как переговоры возможна на любой стадии конфликта, независимо от того, имеет ли место решение суда или какого-то иного государственного органа.

Один из самых распространенных вопросов: реально ли перейти в процедуру медиации, когда стороны уже конфликтуют, а возможно конфликт тянется уже долгое время?

Да, это абсолютно реально.

Медиация может быть применена независимо от того, какой стадии конфликта достигли стороны.

Часто после нескольких лет тяжелых судебных разбирательств стороны, вымотанные тяжбами, судебными расходами, уставшие от обид и оскорблений, хотят лишь одного — завершить весь этот ад. Но никто не хочет сдаваться первым, боясь показать свою слабость или признать вину.

К этому времени у сторон складывается ошибочное мнение о том, что мирное завершение конфликта невозможно. Любое общение в такой ситуации начинается с взаимных оскорблений, и им же заканчивается. Конструктивный разговор без вмешательства третьих лиц становится невозможен. А неграмотные адвокаты зачастую только подогревают этот спор.

Как это ни удивительно, но даже при таком положении дел возможно мирное разрешение спора. Почему?

Как говорил Альберт Эйнштейн, невозможно решить проблему на том же уровне, на котором она возникла. Для решения необходимо подняться на уровень выше.

Медиатор, участвуя как посредник в переговорах, помогает сторонам подняться на следующий уровень.

Посредник помогает сторонам осознать истинные интересы каждой стороны. Дело в том, что изначальные позиции в конфликте могут не отражать того, что действительно стороны хотят достигнуть. Требование выплаты не всегда означает, что сторона хочет получить деньги. За этим может прятаться потребность во внимании, удовлетворение потребностей в безопасности, признание вклада в общее дело и многое другое.

Находясь в конфликте, особенно в долгом и изматывающем, стороны не могут без посторонней помощи выйти из этой системы.

Медиатор, действуя выверенными и продуманными инструментами, помогает сторонам прийти к пониманию того, как каждый из них может удовлетворить собственные интересы, при этом соблюдая взаимное уважение.

Встает больной вопрос о том, как же прийти к процедуре медиации, если стороны практически не общаются и ни одна из сторон не хочет «идти с повинной» и «просить перемирия».

Медиация вовсе не означает признать свою вину. Медиатор не судья и не защитник одной из сторон. Он не оценивает позиции, правомерность действий и не присуждает сторонам победу или поражение.

Для того, чтобы инициировать процедуру медиации, достаточно одной стороне обратиться к медиатору за консультацией. Второй стороне предложение пройти медиацию может направить сам медиатор.

Обращение к медиатору говорит лишь о том, что одна из сторон устала от спора и видит, насколько ценно его мирное завершение.

На практике это работает.

Инициируют процедуру медиации не только ответчики, которые вынуждены обороняться, но и истцы, обратившиеся в суд за защитой своих прав. Это обусловлено тем, что все понимают: выгоднее получить реальное решение конфликта, чем решение суда на бумаге, которое не будет никогда исполнено.

По результатам медиации стороны могут получить выход из своей проблемы, а не долгие месяцы и годы в суде, а затем еще и в попытках реализовать вынесенное решение .

Всегда есть сомнения в том, что переговоры вообще помогут решить спор.

«Да мы уже пробовали договориться», «Он и слышать ничего не хочет», «У нас такие отношения, что они даже разговаривать не хотят», «Нам просто не платят, о чем тут говорить, надо идти в суд».

Типичные фразы типичного клиента.

На самом деле даже застарелый конфликт может быть решен, благодаря технологии медиации.