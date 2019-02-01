Банк «Модульбанк». Популярные банки для ИП

Статья поможет вам определиться, подходит ли Модульбанк лично вам или стоит выбрать другой. Плюсы и минусы сотрудничества за 5 минут.

Нет лучшего банка для ИП, но всегда можно выбрать наиболее подходящий именно вам.

Модульбанк, пожалуй, первым стал позиционировать себя, как лучший для ИП. Возможно, так оно и было. Сейчас же довольных банком и тех, кто не хочет иметь с ним никаких дел, примерно поровну.

Отрицательные отзывы, часто связаны не только с некорректным ведением дел сотрудниками банка, но активным исполнением 115-ФЗ*.

*115-ФЗ - закон, который должен помочь бороться с финансированием терроризма и незаконным оборотом средств. С некоторых пор банки очень усердно следят за его исполнением, в результате чего жизнь многих предпринимателей сильно осложнилась блокировками расчетных счетов, а также необходимостью доказывать, что ты не преступник.

Взаимодействие с банком происходит через внутренний чат. Отвечают довольно быстро, но не всегда компетентно.

Например, документы для валютного контроля банк готовит сам, ваша задача – предоставить требуемые документы. Это же хорошо? – Конечно.

Но будьте внимательны, в практике моих коллег есть случаи, когда компания не могла пройти валютный контроль, потому что менеджер в чате отправлял на контроль не те документы. Казалось бы, проблема решаема, но рядовой сотрудник отказывался признавать ошибку, а связаться с руководством – задача не из простых.

Лично в моей практике, взаимодействие с банковскими работниками, отвечающими за ВЭД (внешнеэкономическая деятельность), всегда проходило без проблем. А вот со 115-ФЗ в моей практике в этом банке все не так радужно, увы.

Ничего страшного в том, что финмониторинг просит предоставить документы, нет. В Модуле это происходит так: работа банк-клиента блокируется, а вас просят предоставить документы по выборочным платежам и немного рассказать банку о себе (например, договор, акты, счета и прочее с ООО «Ромашка» – вашим поставщиком, такие же документы с ИП Симонов – вашим клиентом, выписки из других банков, подтверждающие уплату налогов/взносов, краткое описание вашей деятельности, ссылку на сайт, ответы на вопросы о вашем бизнесе).

Просто отвечаете на вопросы, загружаете документы. Если у банка возникают вопросы, вам их зададут, возможно потребуется встреча в скайпе. На основании ваших ответов и предоставленных документов, финмониторинг либо удовлетворится, либо нет, и тогда вас попросят на выход.

Как мы проходили финмониторинг в Модуле

Случай положительный

Финмониторинг заблокировал счет, запросил документы, обозначил вопросы индивидуальному предпринимателю.

ИП на УСН (упрощенная система налогообложения), налоги и взносы платит вовремя, работает активно, банк-клиентом пользуется практически ежедневно.

Индивидуальный предприниматель все загрузил, на вопросы ответил. Через три дня банк счет разблокировал. Кроме того, что три дня было невозможно пользоваться банк-клиентом*, неудобств не было.

Прохождение финмониторинга по такой схеме в моей практике случалось не единожды

*отмечу, что о возможности предоставить платежные поручения на бумажном носители, сотрудники банка не уведомляли, а упоминали об этом потом и не в рабочих чатах, а в соцсетях

Случай отрицательный

Финмониторинг заблокировал счет, запросил документы, обозначил вопросы индивидуальному предпринимателю.

Индивидуальный предприниматель работает на ПСН (патентная система налогообложения, патент), оплаты получает через агрегатор, который выводит их на расчетный счет в Модульбанке, пользуется налоговыми каникулами (то есть имеет право не платить налог), страховые взносы уплачены в полном объеме, банк-клиентом пользуется активно, деятельность предпринимателя успешна и прибыльна.

Индивидуальный предприниматель все документы загрузил, на вопросы ответил, предоставил патент, написал про налоговые каникулы. Банк затребовал встречу в скайпе.

После встречи, банк в чате предложил заплатить налог. Хоть какой-нибудь. Например, взять сотрудников и платить налоги за них. Или часть оплат от клиентов посчитать в рамках УСН, и заплатить соответствующий налог. На резонный ответ, что ИП это делать не будет, банк затребовал еще встречу в скайпе. Встреча состоялась. Банк ушел о чем-то думать. Счет у предпринимателя оставался заблокированным (банк обещал решить вопрос и все разблокировать «завтра»), сделать платежи было невозможно*, на счете за этот период успела собраться семизначная сумма.

Вывод денег с агрегатора на Модуль пришлось прекратить. Примерно через месяц с момента блокировки, банк отказал ИП в сотрудничестве, конечно, без объяснения причин.

Средства со счета ИП были переведены на личный счет предпринимателя с удержанием 10% комиссии. Другие варианты банк не рассматривал.

*отмечу, что здесь также о возможности предоставить платежные поручения на бумажном носители, сотрудники банка не уведомляли, а упоминали об этом потом и не в рабочих чатах, а в соцсетях

Взаимодействие с финмониторингом Модуля не ограничивается двумя случаями. Положительные исходы были чаще.

Функционал стандартного банк-клиента Совершенно обыкновенный, без каких-то особых фишек: оплата счетов (полные реквизиты могут подтягиваться в платежное поручение по ИНН), получения выписок, заполнение налоговых платежек по вашим реквизитам. Платежи можно загрузить из 1С.

Дополнительно возможно выставление счетов. Его можно будет скачать, распечатать или сразу же отправить клиенту на e-mail.

Если вы решите отменить счет, то банк сообщит об этом клиенту.

Бухгалтерия от банка За бухгалтерией от любого банка надо следить, вот простой чек-лист проверки

Услуга будет бесплатной, если у вас нет сотрудников, эквайринга и кассы, вы не пользуетесь валютным счетом, один счет — в Модульбанке, на Оптимальном или Безлимитном тарифе.

Если же у вас какие-то другие условия, то бухгалтерия будет платной.

Кстати, если вам не понравится, как банк ведет бухгалтерию, то оплату обещают вернуть. 30% от стоимости за оставшиеся месяцы.

Касса У Модульбанка есть своя собственная онлайн-касса, подходящая и для онлайн, и для оффлайн продаж. Это именно касса (аппарат), а не облачное решение.

Удобна тем, что можно совместить подключение услуг торгового и интернет-эквайринга в одном устройстве (подходит для интернет-магазинов с курьерской доставкой или пунктом самовывоза).

Общее впечатление и бонусы На платные тарифы начисляется процент по остатку на счете, причем «Процент считается по среднедневному остатку, а не по минимальной сумме в месяце».

Есть возможность воспользоваться депозитом с хорошей ставкой.

Функция проверки безопасности вашего бизнеса, даже, если не подключен сервис «Белый бизнес», будет показывать при каждом заходе в банк-клиент, насколько высок процент рисков лично у вас.

Акция «приведи друга» у Модульбанка, конечно, тоже есть.

Общее впечатление более, чем противоречивое.

Времена, когда банк был безоговорочно рекомендуемым и, возможно, самым ИП-ориентированным остались в прошлом.

Рекомендован к сотрудничеству, но с оговорками. Не рекомендован для ИП на патенте, а также на налоговых каникулах.