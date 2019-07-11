Ждем новую волну «зарплатных» комиссий ФНС (часть 1)

По данным из частных источников в ФНС, по итогам первого полугодия 2019 года ожидается очередная серия контрольных налоговых мероприятий, посвященная зарплате и уплачиваемым с нее налогам и взносам. Готовится внутренний циркуляр, обязывающий налоговиков на местах «уделить особое внимание» этой части бизнес-деятельности.

Что такое «зарплатная» комиссия в ИФНС?

Проводя камеральную проверку таких расчетов, как ЕРСВ и 6-НДФЛ, налоговики стыкуют данные из этих отчетов со всей остальной информацией о компании или ИП. Если им что-то не нравится, то инспектора вправе потребовать от налогоплательщика разъяснений.

Далее возможны 2 сценария:

Налогоплательщика сразу вызывают в ИФНС, чтобы пообщаться «лицом к лицу». Такой вызов должен обязательно содержать уточнения, о чем именно будет разговор и какие документы нужно взять с собой. В случае с вопросами по зарплате речь, обычно, идет о том, что зарплата слишком маленькая (соответственно, и налоги и взносы с нее маленькие). Из документов чаще всего просят предъявить штатное расписание за текущий и предыдущие периоды, документы о средней численности работников. Таким образом попытаются вычислить среднюю официальную зарплату и ее динамику. Второй вариант – налогоплательщику направляется письменное требование о разъяснениях с перечнем данных, вызвавших беспокойство в ФНС. В этом случае у плательщика есть 10 дней, чтобы оправдаться за суммы, указанные в отчетах. Или не оправдаться, покаяться и по-быстрому сдать уточненки и доплатить взносы и НДФЛ. Если все эти действия интерес налоговиков не удовлетворят – плательщика все равно «пригласят» на комиссию. Если плательщик «просто не придет» – «пригласят» туда же повторно.

Сразу скажем – ни проигнорировать, ни оспорить в суде вызовы на комиссию в ФНС до сих пор ни у кого не получилось.

В отличие от других комиссий (например, по прибыли) «зарплатная» часто бывает «усилена» представителями трудовой инспекции, правоохранительных органов и прокуратуры. И – да: их общая задача подловить вас на нарушениях и заставить за это заплатить.

Что могут предъявить на такой комиссии?

Вопросы у налоговиков могут возникнуть по любому аспекту, который, на их взгляд, не стыкуется с общей картиной деятельности работодателя. Приведем несколько примеров таких нестыковок.

Маленькая средняя зарплата. Здесь стоит знать, что сотрудники ИФНС ориентируются не по МРОТ, а по средней зарплате по отрасли и по региону. Данные о среднеотраслевых региональных показателях берутся из официальных данных, публикуемых отделениями Росстата. Например, среднюю зарплату по отраслям и по годам в Москве можно найти на сайте Мосгорстата в разделе «ТОГС». И средняя зарплата с января по май 2019 там получается (на минуточку!) 90 860 руб. Так что, если вы в Мск платите в среднем 25 000 руб., например, бухгалтеру – это уже повод вызвать на комиссию. Можно возмущаться тем, что Росстат явно не следует правилам математической статистики (не отбрасывает зарплаты «топов», как выпадающие из общей совокупности) – но от необходимости оправдываться на комиссии это не спасет.

Несовпадение общих доходов с расходами на зарплату. В эту ловушку особенно часто попадаются ИП. Понятнее всего будет пример из реальной жизни: ИП показал в декларациях доход в 30 000 000 руб., при этом заявил, что работников у него нет. Разумеется, инспектора пришли к закономерному выводу, что в одиночку ИП столько заработать не мог. Значит, нанимал помощников «в черную», рассчитывался «в конверте» и налогов и взносов в бюджет не платил. Значит – на комиссию! Причем ежеквартально.

Фирмы тоже могут попасть на карандаш. Например, если основной вид деятельности строительство и ремонт, есть существенный доход от заказов, а в штате всего 2-3 человека с рабочими специальностями и на полставки.

Снижение поступлений в бюджет от НДФЛ и взносов, по сравнению с предыдущими периодами. Достаточно, если снижение произошло на 10%. Далее все будет зависеть от причин снижения. Насколько тот, кто пришел на «зарплатную» комиссию в ФНС, сможет обосновать действия работодателя по снижению ФОТ.

О таких обоснованиях и как вообще «отбиваться» на комиссиях в ИФНС поговорим в следующем посте.

Продолжение следует

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