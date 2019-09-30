Компенсация за задержку заработной платы в очередной раз «освобождена» в судебном порядке от обложения страховыми взносами

Ну вот неймется страхователям, всё пытаются "перепрыгнуть" уже сложившиеся подходы.

(дело № А84-2112/2018)

В Постановлении АС Центрального округа от 19.08.2019 по делу № А84-2112/2018 указывается, что денежная компенсация, предусмотренная ст.236 ТК РФ за задержку заработной платы, является видом материальной ответственности работодателя перед работником, выплачивается в силу закона физическому лицу в связи с выполнением им трудовых обязанностей, обеспечивая дополнительную защиту трудовых прав работника.

Сам по себе факт наличия трудовых отношений между работодателем и работником не

является основанием для вывода о том, что все выплаты, производимые в пользу последнего, представляют собой оплату его труда.

При этом суммы денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы также не подлежат включению в базу для начисления страховых взносов.