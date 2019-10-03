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Аркадий Брызгалин

С 1 октября вступили в силу две важные поправки по НДС. Будем ждать падения цен?

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Напоминаю, что с 1 октября вступили в силу поправки к гл. 21 НК РФ, внесенные двумя федеральными законами, принятыми летом.

Продажа ягод и фруктов с 1 октября облагается по льготной ставке 10 %. Зато ставка НДС по пальмовому маслу повышена с 10 до 20 % (Федеральный закон от 02.08.2019 № 268-ФЗ);

Перевозки пассажиров воздушным транспортом в обход Москвы и Подмосковья теперь облагаются НДС по нулевой ставке. Если же пунктом отправления или назначения являются Крым, Севастополь, Калининградская область, Дальневосточный федеральный округ, нулевая НДС-ставка будет действовать, даже если рейс проходит через столичный регион (Федеральный закон от 06.06.2019 № 123-ФЗ).

Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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