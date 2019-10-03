С 1 октября вступили в силу две важные поправки по НДС. Будем ждать падения цен?

Напоминаю, что с 1 октября вступили в силу поправки к гл. 21 НК РФ, внесенные двумя федеральными законами, принятыми летом.

Продажа ягод и фруктов с 1 октября облагается по льготной ставке 10 %. Зато ставка НДС по пальмовому маслу повышена с 10 до 20 % (Федеральный закон от 02.08.2019 № 268-ФЗ);

Перевозки пассажиров воздушным транспортом в обход Москвы и Подмосковья теперь облагаются НДС по нулевой ставке. Если же пунктом отправления или назначения являются Крым, Севастополь, Калининградская область, Дальневосточный федеральный округ, нулевая НДС-ставка будет действовать, даже если рейс проходит через столичный регион (Федеральный закон от 06.06.2019 № 123-ФЗ).