Клерк.Ру
Аркадий Брызгалин

Как изменятся налоги в 2020 году

15

17 января мы провели для всех желающих открытый вебинар, посвященный самым актуальным событиям января 2020 года. Это было одно из самых первых крупных наших мероприятиях нового года.

Мы говорили о налоговых итогах ушедшего 2019 года и о перспективах года 2020.

Сегодня я выкладываю наши видео выступления в открытий доступ.

Буду очень рад, если они кому-то пригодятся!

 

 

2020 изменения в НК РФ поправки в НК РФ
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

https://cnfp.ru/