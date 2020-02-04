Как изменятся налоги в 2020 году

17 января мы провели для всех желающих открытый вебинар, посвященный самым актуальным событиям января 2020 года. Это было одно из самых первых крупных наших мероприятиях нового года.

Мы говорили о налоговых итогах ушедшего 2019 года и о перспективах года 2020.

Сегодня я выкладываю наши видео выступления в открытий доступ.

Буду очень рад, если они кому-то пригодятся!