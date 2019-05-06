Инфо, но теперь Предприятие: неоднозначный, но очень интересный продукт

Отчетность квартальную сдали, первую часть майских праздников отгуляли. Так что пора возвращаться к рабочему процессу.

Сегодня решил описать Инфо-Предприятие. Немного неоднозначный, но очень интересный продукт.

Неоднозначный в плане того, что даже в бесплатной версии получаешь функционал, который может отправить желтокотиков в очень большой нокаут. И это все бесплатно? Да и в отличие от Турбо (ДИЦ привет) на печатных вариантах нет никаких водяных знаков «демо-версия». Абсолютно функциональный и удобный продукт, с достаточно хорошим интерфейсом. Хотя я бы подумал о легком рестайлинге.

К минусам могу отнести и то, что нет полноценного онлайна, за счет него можно было бы еще сильнее упрочить свои позиции.

Для большинства задач программы более чем достаточно, учитывая тот момент, что функционалом базовой эски большинство пользователей владеет на уровне печатной машинки. Непривычно меню денежных операций, когда документы разбрасываются по типу операции, хотя это дело привычки. Можно и поменять слегка интерфейс, программа в этом плане достаточно приспосабливаемая.

Если же говорить о платных версиях, то там еще и полноценный блок кадров получаем и еще много других «фишечек». После этой программы я понял, что разделение на отдельно зарплатно-кадровую и бухгалтерскую части не очень оправдано в большинстве случаев. Смысл небольшой компании иметь несколько программ, когда можно в одном продукте вести все и вся? Учитывая что базовый желтокотик в плане зарплатной части очень жестоко кастрирован, здесь получаем нормальный расчет больничных, отпусков и компенсаций.

Не нравится идея физического ключа. У меня простой ноутбук и в нем всего 3 разъема USB, и занимать один из них ключем программы для меня большая роскошь. Можно взять хаб, но когда ноут постоянно перемещается, это не очень удобно.

В целом, сбалансированный продукт, который может обеспечить с минимальными затратами построение нормального учета в организации.

Правда как же тогда быть бухгалтерам и как я недавно наблюдал «аудиторам», которые так привыкли к программистам желтокотикам? Придется им учиться работать с программой, а не звать по любому поводу мальчика за деньги.