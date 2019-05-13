Онлайн-системы для бизнеса: дополнения к 1С или самостоятельные сервисы?

Хотел написать отдельно и про «Большую птицу», и про «Мой склад» и про "Куб", но в итоге эти «дополнения» буду рассматривать совместно.

Многие скажут, что это разные сервисы, для разных задач и конечно с разным функционалом. Но по сути, это онлайн-дополнения к эске. Если вам не нравится интерфейс желтокотиков, то, пожалуйста, стильные и модные «Мой склад» и «Куб» и слегка устаревшая птичка.

По сути, после того, как «Мой склад» попал на инвестирование от эски, Торговля от последней приказала долго жить. Она еще барахтается, но чувствуется что этот продукт ждет тихое забвение.

Это программы для управленческого и складского учета, с легкими дополнениями, но в целом именно для этого. Конечно они поддерживают выгрузку в формате 1С, а то тетушки-бухгалтеры откажутся вести малый бизнес. «Мой склад» имеет больше возможностей для работы, нежели «Куб», но только в плане складского учета. В качестве программы полноценного учета для ИП на УСН доходы я бы предпочел «Куб», но тут в игру начинают вступать бансковские игроки, а это отдельная песня.

«Большая птица» была актуальным продуктом энное количество лет тому назад, но сейчас по своему функционалу она начинает очень сильно устаревать.

В целом, три этих продукта можно считать заменой Торговли от эсовцев. На что-то более интересное они и не претендуют. Очень модная ныне онлайн приставка к бухгалтерской программе, чтобы менеджерам красиво работать было.