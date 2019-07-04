ЭОН нам всем, или не всем?

ЭОН - этот программный продукт знают очень многие. И если с бесплатной версией Налогоплательщика все вроде понятно и доступно, то ее платный собрат словно в "легкой коме".

Работать с программой хоть и непривычно, но достаточно легко и просто. Все необходимые документы и операции для бизнеса, будь то денежные операции, счета, акты, накладные и прочее имеются.

Не хватает загрузки данных о контрагентах по ИНН или названию, хотя уж от кого как не ГНИВЦ этого ждать. Так же большие вопросы вызывает структура меню. Понятно что это "нашлепка" на стандартный налогоплательщик, но можно было и более аккуратно сделать. Возможности выгрузки и загрузки данных, ровно как и документов очень малы. В этом плане программа проигрывает конкурентам.

Главное достоинство - это огромное количество форм для представления во всевозможные инстанции. Но это и должно быть в программе, которая позиционирует себя как продукт для отчетности.

Только возникает резонный вопрос, если это программа для СОЗДАНИЯ отчетности (ни о какой отправке и речи нет), то тогда откуда взялся ценник в 10 000 рубликов за экземпляр, и то это только "после ввода регистрационного кода, определяемого индивидуально для каждого предприятия (для каждого ИНН/КПП)". То есть насколько я понимаю из данного объяснения на каждое предприятие надо покупать лицензию? Но это еще цветочки, ягодки это плата в 5 тысяч за каждый год обновлений.

На мой взгляд программа неплохая, но своих денег она не стоит абсолютно. При том что бесплатная версия налогоплательщика создается за бюджетный (наш с вами) счет, а платить нам предлагают за "нашлепку", которой красная цена 5 тысяч за покупку на неограниченное количество "ИНН/КПП" с учетом всех дальнейших обновлений на бесплатной основе.