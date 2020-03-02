Не ТОТ Учет

Не так давно начал замечать рекламу нового программного продукта для ИП и ООО на УСН, ЕНВД или Патенте по названием "Тот Учёт".

Красивый сайт и вроде создают гуру тренингисты - по другому я всех кто проводит тренинги, семинары и прочее не называю. Это сейчас модно, как ноготочки делать с бровками.

Заявки обрабатываются только по рабочим дням. Отправили заявку подождали и получили доступ.

И что же мы видим? Эска в ее простом интерфейсе с безумно урезанным функционалом.

Стоп а как же кадровый учет, которым завлекали на сайте? Вести нормально блок ЗП и кадров в стандартной бухгалтерии от желтокотиков невозможно от слова совсем. Хотя мазохистов предостаточно среди бухгалтеров.

По факту оказался разочарован, ожидая увидеть нового игрока на рынке ПО для бизнеса, увидел новое бухобслуживание от желтых котиков.

В свете последних новостей, надеюсь что ФАС сможет преодолеть лобби от желтых и с этой дикой монополией будет покончено. Пока есть у таких компаний иммунитет и возможность вольготно занимать своё монопольное положение на рынке, наша система учета никогда не сдвинется с места в сторону цивилизованного бухгалтерского учета.