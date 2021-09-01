Как решить проблемы с долгами и сохранить репутацию: рекомендации на примере компании КупиVIP

В начале сентября 2021 года многие СМИ опубликовали материалы, посвященные прекращению деятельности магазинов КупиVIP и Mamsy. В большинстве статей фиксировалось в отношении ООО «Приват Трэйд» (юрлицо бренда КупиVIP) большое количество исков поставщиков в августе 2021 года, а также убытки по итогам нескольких лет. Естественно, упоминается и знаменитый основатель проекта Оскар Хартманн, который на личном сайте еще в момент написания статьи (06.09.21) называет «КупиVIP» своим главным бизнес-достижением.

В ближайшее время к имеющимся сорока искам к ООО «Приват Трэйд» добавятся еще и десятки, если не сотня требований поставщиков. Следующим шагом может быть банкротство, в котором поставщикам могут добавиться инвесторы и крупные кредиторы (типа Банка ВТБ, у которого в залоге были товарные знаки KupiVip). Все это делает весьма призрачной надежду кредиторов-поставщиков на получение своих денег. Хотя, судя по отсутствию крупных исполнительных производств, с первыми отсудившимися еще могут рассчитаться, но, с учетом публичности скандала, быстрый запуск банкротства выглядит более вероятным.

С учетом большого количества исков, вероятного банкротства и публичной информации о проблемах, я бы рекомендовал для работы с долгами ООО «Приват Трэйд» соединение обычных юридических шагов, расширенной претензионной переписки и «экзотики»:

1) Юридические шаги:

1.1) Наложение знаков залогодержателя, если среди складских остатков можно выделить продукцию конкретного поставщика и она по ч. 5 ст. 488 ГК РФ может считаться находящейся в залоге у поставщика в силу закона.

1.2) Подготовка заявления на включение в реестр кредиторов при начале банкротства.

2) Расширенная претензионная переписка на базе методик корпоративного коллекторства («экзотика») в виде отправки оппонентам (кроме непосредственного руководства ООО «Приват Трэйд» я бы добавил Оскара Хартманна и, возможно, других известных и крупных совладельцев Компания «Блэксквеа Инвестментс Лимитед» (Кипр), которой на 100% принадлежит ООО «Приват Трэйд» (далее Должник)) и позже самим адресатам:

2.1) Заявления в ФНС для привлечения генерального директора к ответственности за неподачу заявления о банкротстве (ч. 5, ст. 14.13 КоАП РФ).

2.2) Открытого письма к Оскару Хартманну с призывом возглавить антикризисный штаб проекта КупиVIP и показать на практике свои предпринимательские компетенции, о которых он много рассказывает в книгах, соцсетях и публичных выступления в бизнес-клубах;

2.3) Проекта пресс-релиза о реакции на п. 2.2

2.4) При отсутствии конструктивной реакции Оскара Хартманна, возможна отправка серии проектов обращений к организациям, с которым он связан (Альфа-банк – совет директоров; Бизнес-клуб Эквиум – сооснователь; Aktivo – основатель и президент – как написано на сайте и др.).

2.5) При достаточном накоплении материала возможно проведении пресс-конференции, круглого стола или иного публичного мероприятия о роли Оскара Хартманна в крахе и/или спасении КупиVIP, о которой, опят таки, заранее он предупреждается.

Интересно, что другой публично известный предприниматель Вадим Дымов (колбасные изделия «Дымов», сеть магазинов «Республика» и др.), когда появились многочисленные публикации СМИ о долговых проблемах сети книжных «Республика» вышел из управляющих органов общественных организаций, в которых участвовал. Это сделало его менее репутационно уязвимым.

Если описанные действия не дают результата, то актуально объединение усилий кредиторов-поставщиков в банкротстве, чтобы защитить свои интересы, в том числе, при столкновении с интересами инвесторов, крупных кредиторов и контролирующих Должника лиц.

Известность основателя КупиVIP и проблемной ситуации в этой компании также можно попробовать использовать кредиторам-поставщикам, как повод обратиться к своим клиентам и партнерам с предложением поддержать компанию, столкнувшуюся с такой проблемой. Многие из указанных лиц могут понимать, насколько проблемной может быть ситуация при неоплате крупного поставщика, которому доверяли, в том числе, из-за фигуры основателя.