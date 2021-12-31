«Малиновая Фемида» 2021 года: кто получил антипремию за сомнительность в праве?

«Малиновая Фемида» объявила о лауреатах Антипремии за сомнительные достижения в юриспруденции. Премия призвана привлечь внимание не только к комичным, но и острым проблемам в российском правоприменении.

03 декабря 2021 года на сайте малиноваяфемида.рф выложена информация о лауреатах Антипремии за сомнительные достижения в юриспруденции «Малиновая Фемида» за 2021 год. Антипремия присуждается уже во второй раз в традиционный День юриста. Александр Федоров и Дмитрий Жданухин, которые инициировали этот проект подчеркивают, что за прошедший год инициатива существенно развилась, появились партнеры по организации голосования в отдельных номинациях, хотя и с неожиданными последствиями, организован регулярный сбор заявок по кандидатам и даже присуждается ежемесячная Малиновая Фемида в абсолютной номинации.

Антипремия «Малиновая Фемида» призвана привлечь внимание не только к комичным, но и острым проблемам в российском правоприменении. Важно, что некоторые явления отмеченные антипремией в 2020 году практически исчезли в 2021 (например, излишние траты на аутсорсинг со стороны АСВ). Есть и наоборот негативные изменения. Лауреаты прошлого года в номинации Troubleshooter «Виталий Наливкин» (команда проекта, уoutube канал BARAKuda) подвергаются сейчас уголовному преследованию.

Лауреатами антипремии в 2021 году стали:

«Истец / Кредитор» – Росгосстрах за досудебную претензию и угрозу иска к матери погибшего от столкновения с поездом подростка.

– Росгосстрах за досудебную претензию и угрозу иска к матери погибшего от столкновения с поездом подростка. «Ответчик / Должник» - Тиньков Олег Юрьевич за русский "авось" в отношениях с американским государством, что привело к необходимости выплачивать огромные отступные.

- Тиньков Олег Юрьевич за русский "авось" в отношениях с американским государством, что привело к необходимости выплачивать огромные отступные. «Банкротство» - Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства за неконструктивное взаимодействие с арбитражными управляющими в процедурах банкротства застройщиков (на основе сообщений арбитражного управляющего Надежды Лагоды)

- участников долевого строительства за неконструктивное взаимодействие с арбитражными управляющими в процедурах банкротства застройщиков (на основе сообщений арбитражного управляющего Надежды Лагоды) «Депутат / Чиновник» - Милонов Виталий Валентинович за публичное оскорбление отдельных групп людей (в 2021 году - коллекторов), пользуясь депутатской неприкосновенностью.

- Милонов Виталий Валентинович за публичное оскорбление отдельных групп людей (в 2021 году - коллекторов), пользуясь депутатской неприкосновенностью. «Legaltech» - ГАС "Правосудие" за неудобные фильтры и поиск, а также большое количество критических отзывов пользователей.

- ГАС "Правосудие" за неудобные фильтры и поиск, а также большое количество критических отзывов пользователей. «Юридический маркетинг» - адвокат Корчаго Евгений Викторович за PR-юридическое сопровождение конфликтов Анастасии Волочковой с соседями и Большим театром.

- адвокат Корчаго Евгений Викторович за PR-юридическое сопровождение конфликтов Анастасии Волочковой с соседями и Большим театром. «Troubleshooter» - Джигурда Никита Борисович за найденную возможность безнаказанно конфликтовать с Виталием Милоновым (надеемся и планируемый реванш также будет за ним).

По номинациям «Судья» и «Адвокат» в момент подготовки этого материала голосование продолжается до конца дня на телеграм-канале Три буквы.

По опыту 2020 года не все лауреаты горят желанием получить свой приз. Соответственно, планируется разработка специальных операций для вручения. Например, возможно, Виталия Милонова со статуэткой «Малиновая Фемида» будет ждать Ждун у здания Государственной думы.